Армения требует от РФ вернуть железную дорогу и готовит иск на $2 млрд

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении отстоять права страны на Южно-Кавказскую железную дорогу, с 2008 года находящуюся в концессионном управлении дочерней компании "Российских железных дорог" (РЖД).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление главы армянского правительства на брифинге 30 июля.

По словам Пашиняна, Армения должна иметь полную возможность использовать железнодорожную инфраструктуру по своему усмотрению, и никакой альтернативы этому вопросу нет.

Правительство настаивает, что инфраструктура железных дорог юридически принадлежит Армении.

Финансовые требования: В случае разногласий Ереван готовится выдвинуть материальные претензии. За то, что использовалось бесплатно в течение 30 лет, страна может потребовать от РФ $2 млрд.

Путь урегулирования: Пашинян стремится решить вопрос в дружеской форме, однако не исключает обращения в международный арбитраж.

Контекст концессионного соглашения

Железнодорожная инфраструктура страны принадлежит правительству Армении, однако в 2008 году ее передали в управление Южно-Кавказской железной дороги — 100% дочерней компании РЖД.

Концессионное соглашение было подписано на 30 лет с возможностью автоматического продления еще на 10 лет.

Напомним, ранее Россия угрожала Армении потерей дешевого газа и заявляла, что страна рискует избавиться от «очень привлекательной» цены на энергоноситель, если откажется от дальнейшей интеграции с РФ.