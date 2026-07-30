Скандал из-за 170-летнего завода в Черкассах: здание пытаются защитить через суд

Черкасский сахарный завод 1854 года постройки может получить официальный охранный статус. Чиновники более 15 лет игнорировали заключение охранного договора и внесение здания в Госреестр.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Черкасской областной прокуратуре.

Прокуратура инициировала судебный процесс по защите объекта культурного наследия — Черкасского сахарного (рафинадного) завода, построенного в 1854 году.

Прокуроры обратились в суд с иском против специально уполномоченного органа охраны культурного наследия областного уровня.

В ходе проверки было установлено, что еще в ноябре 2010 года приказом соответствующей службы Черкасской ОГА рафинадный завод включили в перечень только что выявленных объектов культурного наследия. Впрочем, на протяжении более 15 лет профильный орган так и не принял меры по оформлению надлежащей учетной документации.

Из-за бездействия должностных лиц до сих пор не заключен охранный договор и не обеспечено внесение здания в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятника местного значения.

Судебное разбирательство, несмотря на провал петиции

Вопрос сохранения 170-летнего здания встал на фоне того, что электронная петиция о предоставлении заводу статуса памятника, размещенная 28 февраля 2026 года на сайте Черкасского горсовета, не набрала необходимое количество голосов и не была рассмотрена местными властями. Тем не менее, прокуратура взяла инициативу на себя.

В иске прокурор требует признать противоправным бездействие органа охраны наследия и обязать его изготовить необходимые документы, заключить охранный договор и предоставить объект на внесение в Госреестр.

Черкасский окружной административный суд уже открыл производство по этому делу.

Напомним, в Смеле Черкасской области хотят восстановить железнодорожный вокзал с одноименным названием, который является объектом культурного наследия. Из-за того, что сооружение длительное время не используется, оно начало разрушаться, поэтому местные власти инициировали его ревитализацию.