- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Две компании получили почти 20 млрд грн контрактов на питание военных
На двух крупнейших поставщиков продуктов для украинских военных в 2026 году пришлось около 19,6 млрд грн. контрактов. Речь о "Буском консервном заводе" и "Трейде Гранит Инвест". Об этом говорится в статье Delo.ua "Потоки Минобороны на 40 млрд грн: кто кормит ВСУ".
На 27 июля 2026 года совокупная максимальная стоимость контрактов на поставку продуктов по Каталогу составила около 40,3 млрд грн. Таким образом, по подсчету Delo.ua на основе обнародованных в Prozorro договоров, на двух лидеров пришлась почти половина общего контрактного портфеля.
Семь компаний сосредоточили более 92% контрактов
В общей сложности семь крупнейших поставщиков получили договоры максимальной стоимостью около 37,2 млрд грн или более 92% исследованного объема.
Кроме "Буского консервного завода" и "Трейд Гранит Инвест", среди крупнейших операторов рынка — "Гранд Консалт", "Ахтырка мясопродукт" и "Флавакор".
Несмотря на названия отдельных компаний, победители тендеров не поставляют военным только собственную продукцию. Они должны обеспечивать весь каталог с 360 позиций — от мяса, молока и хлеба до рыбы, фруктов, шоколада и специй.
Поэтому такие компании фактически работают как крупные торгово-логистические операторы: закупают продукцию у разных производителей, хранят ее, комплектуют заказы и доставляют в воинские части.
Сумма контракта не равна фактической выручке
Указанные суммы представляют собой максимальную стоимость договоров, а не уже уплаченные поставщикам средства. Военные части заказывают продукты в соответствии с текущей потребностью, поэтому фактические выплаты могут быть меньше.
Кроме того, договоры могут досрочно расторгаться. В марте и начале апреля Агентство оборонных закупок ДОТ прекратило контракты с "Черкасским мясокомбинатом" на 1,2 млрд грн и "Юсмаком" на 3,5 млрд грн после срыва первых поставок.
В мае также расторгли договор с "Флавакором" на 3,5 млрд грн из-за технической ошибки. Поэтому распределение контрактов между поставщиками в течение года может изменяться.
В 2026 году общую потребность в питании армии Минобороны оценило примерно в 40 млрд грн. Это делает военное питание одним из самых гарантированных рынков сбыта для украинских дистрибьюторов продуктов.
Напомним, более 60% открытых закупок турникетов пришлось на одного производителя.