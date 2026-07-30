Две компании получили почти 20 млрд грн контрактов на питание военных

На двух крупнейших поставщиков продуктов для украинских военных в 2026 году пришлось около 19,6 млрд грн. контрактов. Речь о "Буском консервном заводе" и "Трейде Гранит Инвест". Об этом говорится в статье Delo.ua " Потоки Минобороны на 40 млрд грн: кто кормит ВСУ ".

На 27 июля 2026 года совокупная максимальная стоимость контрактов на поставку продуктов по Каталогу составила около 40,3 млрд грн. Таким образом, по подсчету Delo.ua на основе обнародованных в Prozorro договоров, на двух лидеров пришлась почти половина общего контрактного портфеля.

Семь компаний сосредоточили более 92% контрактов

В общей сложности семь крупнейших поставщиков получили договоры максимальной стоимостью около 37,2 млрд грн или более 92% исследованного объема.

Кроме "Буского консервного завода" и "Трейд Гранит Инвест", среди крупнейших операторов рынка — "Гранд Консалт", "Ахтырка мясопродукт" и "Флавакор".

Несмотря на названия отдельных компаний, победители тендеров не поставляют военным только собственную продукцию. Они должны обеспечивать весь каталог с 360 позиций — от мяса, молока и хлеба до рыбы, фруктов, шоколада и специй.

Поэтому такие компании фактически работают как крупные торгово-логистические операторы: закупают продукцию у разных производителей, хранят ее, комплектуют заказы и доставляют в воинские части.

Сумма контракта не равна фактической выручке

Указанные суммы представляют собой максимальную стоимость договоров, а не уже уплаченные поставщикам средства. Военные части заказывают продукты в соответствии с текущей потребностью, поэтому фактические выплаты могут быть меньше.

Кроме того, договоры могут досрочно расторгаться. В марте и начале апреля Агентство оборонных закупок ДОТ прекратило контракты с "Черкасским мясокомбинатом" на 1,2 млрд грн и "Юсмаком" на 3,5 млрд грн после срыва первых поставок.

В мае также расторгли договор с "Флавакором" на 3,5 млрд грн из-за технической ошибки. Поэтому распределение контрактов между поставщиками в течение года может изменяться.

В 2026 году общую потребность в питании армии Минобороны оценило примерно в 40 млрд грн. Это делает военное питание одним из самых гарантированных рынков сбыта для украинских дистрибьюторов продуктов.

Напомним, более 60% открытых закупок турникетов пришлось на одного производителя.