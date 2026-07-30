Потоки Минобороны на 40 млрд грн: кто кормит ВСУ

В Силах обороны сейчас служит более одного миллиона человек. Кто поставляет продукты такому количеству потребителей? Сколько зарабатывают эти компании? Чтобы ответить на эти вопросы, редакция Delo.ua решила исследовать этот рынок.

В 2026 году совокупная потребность в питании армии Министерство обороны оценило примерно в 40 млрд грн. Первую волну закупок объявили на 37 млрд грн, а 16 первоначальных договоров заключили на 27,5 млрд грн. Это один из самых гарантированных рынков сбыта для украинских пищевых дистрибьюторов, но он остается сложным для классического ритейла и даже для части победителей тендеров.

Кто получает самые большие контракты

Самый актуальный публичный срез поставщиков можно составить по договорам на 2026 год. В конце 2025-го ДОТ (Державний оператор тилу) впервые законтрактовал поставки продуктов по Каталогу сразу на весь следующий год: в рамках первой и второй закупок заключили 16 договоров общей максимальной стоимостью 27,5 млрд грн.

Однако уже в марте и начале апреля Агентство оборонных закупок ДОТ расторгло договор с "Черкасским мясокомбинатом" на 1,2 млрд грн и два договора с "Юсмаком" на 3,5 млрд грн. По данным StateWatch, обе компании сорвали поставки первых партий. После этого агентство начало повторные и дополнительные торги.

По состоянию на 27 июля 2026 года совокупная максимальная стоимость контрактов по Каталогу, без учета подтвержденных расторжений, составляла около 40,3 млрд грн, по подсчету Delo.ua на основе договоров в Prozorro.

Семь крупнейших поставщиков сосредоточили около 37,2 млрд грн или более 92% этого среза. Почти половина общей суммы — около 19,6 млрд грн — приходилась на двух лидеров: "Буский консервный завод" и "Трейд Гранит Инвест".

Расчет включает две начальные закупки и дополнительные процедуры с января по июнь, в том числе торги от 17 июня RU-2026-06-17-013530-a и RU-2026-06-17-013571-a.

Суммы договоров нельзя приравнивать к фактической выручке компаний или уже уплаченных средств. Контракт определяет предельный объем, в то время как части заказывают продукты в соответствии с текущей потребностью. Максимальную сумму могут уменьшить, а договор досрочно прекратить. Например, в мае контракт с "Флавакором" на 3,5 млрд грн разорвали из-за технической ошибки.

Итак, рейтинг показывает контрактный портфель на конкретную дату, а не устоявшиеся доли рынка. Единого общенационального монополиста публичные данные не указывают, однако в пределах региона победитель лота фактически становится главным оператором. Поэтому расторжение одного крупного договора способно быстро изменить распределение рынка.

Какие компании поставляют еду военным

Несмотря на названия типа "мясокомбинат" или "консервный завод", победитель общих торгов не может поставлять только собственную продукцию. Контракт требует обеспечить все 360 позиций Каталога — от картофеля, молока и хлеба до рыбы, фруктов, шоколада и специй. Поэтому подрядчик фактически является торгово-логистическим интегратором, покупающим товары у многих производителей и доставляющим их в части.

Среди самых актуальных операторов:

Упоминания о производстве или подозрениях не означают доказанную вину компаний или их должностных лиц. Юридическую ответственность устанавливает трибунал.

Кто определяет, сколько должен есть военный

Перед полномасштабным вторжением законодательно определенная численность ВСУ составила 261 тысячу человек, из которых 215 тысяч — военнослужащие. Это была штатная, а не обязательно фактическая численность. Точное актуальное количество государство не раскрывает, есть лишь упоминания некоторых чиновников о 1,2 млн человек.

Самая осторожная оценка после начала войны — около миллиона человек. В то же время, этот миллион нельзя автоматически считать базой получателей контрактов ДОТ: Силы обороны охватывают не только ВСУ, но и другие военные формирования и органы, часть которых имеет собственные системы закупок и обеспечения.

Общие нормы питания устанавливается Кабмином. Постановление №426 от 29 марта 2002 определяет общевойсковые, летные, морские, лечебные, полевые и другие нормы. Минобороны утверждает каталог и порядок его применения и технические требования.

Фото: АрмияInform

В части меню составляют начальник продовольственной службы вместе с начальником медицинской службы, начальником столовой и поваром, а утверждает командир. Учитывают боевые задания и нагрузки, режим службы, сезон, наличие продуктов, возможности кухни и пожелания личного состава.

После приема продукты передают со склада в стационарные или полевые столовые, кухни и пункты питания. Отдельно размещенные подразделения получают их по накладным и готовят на собственных кухнях.

Нормативы допускают и документально оформленную выдачу продуктов отдельным военнослужащим, но не устанавливают ее как общее правило для всех проживающих вне части. Поставщик только привозит заказанное количество, а распределение осуществляет продовольственная служба под ответственностью командира.

Как двигается заказ от части к поставщику

С 1 января 2026 года тыловое обеспечение и закупки вооружения сосредоточены в едином Агентстве оборонных закупок. Еда, вещи и топливо оно покупает преимущественно через Prozorro.

Цепь поставки имеет пять этапов:

Часть формирует заявку в соответствии с количеством и меню. Агентство передает заказ региональному поставщику. Компания закупает товары, хранит их и комплектует партии. Продукцию доставляют с соблюдением сроков и температурного режима. После приемки агентство платит; за нарушение требует замены, налагает штраф или расторгает договор.

Цикл переходит в DOT-Chain Food, которая объединяет части, поставщиков и агентство и сверяет объемы и сроки в заявках и накладных. По данным Минобороны, система автоматизирует более 45 тысяч документов еженедельно, а цикл обеспечения сократился в четыре раза.

Для государства продуктом подрядчика фактически является непрерывная логистическая услуга: он отвечает за всю цепь, даже если сам не выращивает овощи, не производит сыр и не печет хлеб.

Что же покупает государство на 40 млрд грн

Основной сегмент — поставки по Каталогу из 360 наименований: мясо, рыба, молочна продукция, яйца, овощи, фрукты, крупа, макароны, хлеб, напитки, специи, мед, шоколад и другие товары. Это список продуктов, а не готовых блюд.

Часть составляет меню, формирует заявку, а штатные повара готовят еду в стационарной или полевой столовой. Каталог позволяет формировать разнообразное, в частности веганское, халяльное или кошерное меню.

"Комплект продуктов" в тендере — не коробка с фиксированным содержимым, как сухпаек, а расчетная единица, цену которой формируют на основе всех позиций Каталога. Фактическая поставка зависит от заявки воинской части: поставщик может привезти картофель, мясо, хлеб и воду, а не одинаковое количество каждого из 360 товаров.

Поэтому общая сумма договора только максимальной стоимостью возможных поставок. Фактические выплаты зависят от количества людей на снабжении, заявок, ассортимента и реально доставленных продуктов.

Сколько калорий предусмотрено для военного

Действующие правила не устанавливают отдельную минимальную калорийность горячего питания для тыла и фронта. В стационарной или полевой столовой энергетическая ценность должна составлять не менее 3500 ккал на военнослужащего в сутки. Меню могут усиливать с учетом задач, нагрузки и условий службы.

Норматив в 3500 ккал действует по меньшей мере от утверждения порядка применения Каталога в 2020 году. Обычный суточный полевой набор имеет примерно такую же калорийность и состоит из завтрака, обеда и ужина. В него могут входить готовые супы или борщ с мясом, каши или овощи с мясом, галеты, сухари, чай, кофе, сахар, мед, джем и специи.

Фото: АрмияInform

Для военных, непосредственно выполняющих боевые задания в сложных полевых условиях, предусмотрен усиленный набор примерно на 4100 ккал. В базовый рацион добавляют сухофрукты, шоколад, печеночный паштет, готовое мясное блюдо, печенье, кофе, сахар и жевательную резинку; каждый прием пищи имеет беспламенный нагреватель. Усиленные наборы существовали по меньшей мере с 2017 года, а постановление Кабмина №987 в августе 2025 года закрепило их обновленный состав.

От "золотых яиц" до ДОТ

В январе 2023 года журналистское расследование обнародовало контракт Минобороны с ООО "Актив Компани", в котором яйца стоили 17 грн за штуку — примерно в 2,3 раза дороже рыночных 7,3 грн. После огласки цена снизилась до 9 грн. Впоследствии RFE/RL Schemes выявило завышение цен и в контрактах не менее четырех других крупных поставщиков.

По версии НАБУ, связанные поставщики завышали цены на наиболее востребованные картофель, капусту, мясо и масло, редко заказываемые малину и абрикосы оценивали ниже рыночной. Да, средняя цена комплекта выглядела приемлемой. В частности, "ОК Ленд Фуд" поставляла капусту по 37 грн/кг при ориентировочной рыночной цене 11 грн, а картофель — по 20 грн/кг против около 6 грн.

Две компании, которые, по данным НАБУ, контролировала одна владелица, могли незаконно получить более 733 млн грн, а снижение цен на 11 наиболее востребованных продуктов позволило предотвратить вероятное завладение еще 788 млн грн. Пятерым участникам сообщили о подозрении, Татьяну Глиняну в апреле 2025 года объявили в розыск, а в сентябре расследование завершили. Обвинительного приговора пока нет.

На чем зарабатывают поставщики и чем опасен демпинг

Экономика контракта зависит от граничной цены каждого товара и общей цены комплекта, по которой сравнивают тендерные предложения. Предельные цены ввели после скандала 2023 года, чтобы не позволять завышать стоимость популярных продуктов.

Риск остается, потому что разные позиции заказывают с разной частотой. Участник может существенно удешевить редкий товар и оставить цены на ходовые продукты ближе к верхней границе. В то же время слишком низкое общее предложение также чревато срывом.

Фото: АрмияInform

По результатам первоначального контрактирования, обнародованным в декабре 2025 года, ожидаемая цена комплекта составляла 171,5 грн, а средняя договорная — около 128 грн. Разница между ожидаемой и договорной стоимостью составила 9,26 млрд грн; это расчетная контрактная экономия, а не уже подтвержденная экономия после исполнения. Самый дешевый контракт был заключен по 123,5 грн, но впоследствии его разорвали вместе с двумя другими крупными договорами из-за срывов поставок.

Значительная скидка может означать как эффективную конкуренцию, так и ошибку в расчетах или слишком малую маржу. Поставщик должен авансировать запасы, договориться с десятками производителей, учесть сезонные цены, логистические потери и возможную отбраковку. Поэтому большой контракт не гарантирует большую прибыль.

Сухпайки: большие заказы, которые сложно выполнить

Снабжение по Каталогу является прежде всего дистрибуцией, а изготовление сухпайков — контрактным производством и сборкой. Стандартный набор содержит 14 компонентов с разными производственными циклами. Даже мясные производители обычно покупают галеты, сухари, чай, кофе, специи, салфетки и упаковки у других компаний.

По анализу StateWatch, в 2024–2025 годах в тендерах участвовало 12 компаний, поставщиками стали девять. Партнер Юкрейн получила 25 договоров на 550,25 млн грн, или 38% общей суммы, а Диджител в конце 2025 года заключил шесть договоров на 292,8 млн грн.

По состоянию на май 2026 года 58% из 201 лота на сухпайки, объявленные с начала 2024-го, завершились безуспешно или были отменены. Рынку до сих пор не хватает компаний, способных быстро собрать весь набор, провести лабораторные испытания и поставить крупные партии.

Что изменила реформа и каким стал рынок

После создания ДОТ и перехода к Prozorro рынок стал более публичным: видны участники, цены, договоры, дополнительные соглашения и часть причин расторжения. Государство установило предельные цены, усилило лабораторный контроль и цифровизирует заявки. В первом квартале 2025 года ДОТ наложил более 6 млн грн штрафов за фальсифицированную продукцию.

Однако прозрачность не устраняет экономические ограничения. Большой региональный лот нуждается в значительном оборотном капитале и логистической инфраструктуре, а Каталог вознаграждает не только низкую цену, но и умение правильно оценить будущий ассортимент. Поэтому участников торгов может быть много, но круг компаний, способных непрерывно выполнять миллиардный контракт, гораздо уже.

По своей сути питание ВСУ стало государственным B2B-рынком дистрибуции. Его победитель — не обязательно крупнейший производитель или супермаркет, а компания, которая может профинансировать запасы, собрать продукцию десятков производителей, пройти контроль и вовремя доставить заказ по цене, оставляющей маржу после тендерной скидки. Именно эта операционная способность все больше определяет, кто кормит украинскую армию.