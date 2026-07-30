Банки выдали более 1,5 млрд грн ипотечных кредитов: названы лидеры по регионам

Банки Украины в мае выдали 776 ипотечных кредитов на общую сумму более 1,5 млрд. грн. Больше всего ссуд получили жители Киевской области и столицы, а средние эффективные ставки составляли 8,15% на первичном и 9,4% на вторичном рынках жилья.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение НБУ.

Жилье в кредит

Украинские банки в мае 2026 года предоставили 776 новых ипотечных кредитов на общую сумму более 1,5 млрд грн.

Большинство кредитов пришлось на первичный рынок недвижимости – банки выдали 413 ссуд на сумму 827 млн грн. Из них 206 кредитов на 387 млн. грн. были оформлены под залог имущественных прав на будущую недвижимость.

На вторичном рынке жилья в мае было выдано 363 ипотечных кредита общей стоимостью 701 млн грн.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотеке составила 8,15% годовых для кредитов на первичном рынке и 9,4% – на вторичном. Качество ипотечного портфеля банков остается стабильным: доля неработающих кредитов составляет около 12%.

Больше ипотечных кредитов в мае выдали в Киевской области - 278 договоров на 556 млн грн, что составляет 36% от общего объема. В Киеве банки заключили 156 договоров на 342 млн. грн.

Среди других регионов по количеству и объему выданных ипотек лидировали Львовская область (46 кредитов на 106 млн грн), Ивано-Франковская область (32 кредита на 61 млн грн) и Одесская область (30 кредитов на 47 млн грн).

В исследовании приняли участие 38 банков, охватывающих более 95% общего валового ипотечного портфеля. О выдаче новых кредитов сообщили 12 финансовых учреждений.

Ранее Совет по финансовой стабильности одобрил обновленную Стратегию развития ипотечного кредитования, которая предусматривает расширение рыночных механизмов в этом сегменте и повышение доступности жилья для населения.

Напомним, государственная программа "єОселя" остается одним из немногих способов приобрести собственное жилье на льготных условиях. Для отдельных категорий граждан ставка по кредиту составляет всего 3% годовых в течение первых десяти лет, а оформить ипотеку можно сроком до 20 лет.