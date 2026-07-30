На границе с Молдовой строят новый пункт пропуска: пропускная способность вырастет на 50%

На украинско-молдавской границе завершают строительство международного пункта пропуска "Бронница — Унгурь". После запуска его пропускная способность должна вырасти на 50%, а завершить работу планируется к концу 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

Строительство пункта пропуска в Винницкой области началось в ноябре 2025 года. В настоящее время работы находятся на завершающей стадии.

На объекте монтируют смотровой мостик, завершают электромонтажные работы, устанавливают наружное освещение, подводят водоснабжение и канализацию к модульным зданиям.

Служебные помещения и павильоны для работников Государственной таможенной службы и Государственной пограничной службы уже смонтированы.

После завершения строительства пункт пропуска сможет ежесуточно обслуживать:

до 600 пассажиров;

до 400 легковых автомобилей;

до 50 грузовиков;

до 800 пешеходов.

Увеличение пропускной способности должно сократить нагрузку на другие переходы на украинско-молдавской границе и расширить возможности автомобильных перевозок между двумя странами.

Кроме этого, в Украине идет реализация масштабного инфраструктурного проекта — строительство международного пункта пропуска "Белая Церковь (Украина) – Сигету-Мармацией (Румыния)" с подъездными путями и мостом через реку Тиса.