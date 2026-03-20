Украина проведет модернизацию границы: где появится новый пункт пропуска и сервисные зоны для водителей

В 2026 году Министерство обновления реализует программу модернизации 28 пунктов пропуска. План включает в себя строительство нового пункта "Белая Церковь", реконструкцию действующих объектов в Порубном, Лужанке и Ужгороде, а также запуск шести современных сервисных зон для водителей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

"Реконструкция пунктов пропуска "Порубное", "Лужанка" и "Ужгород" и строительство пункта пропуска "Белая Церковь" позволят увеличить пропускную способность границы не менее 1000 грузовиков и 3000 легковых авто в сутки. Параллельно создаем современную сервисную инфраструктуру для транспорта перед транспортом вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Реконструкция пунктов пропуска

"Порубное – Сирет" (Румыния)

Проект предусматривает строительство дополнительных полос для въезда в Украину, монтаж весового оборудования и обустройство площадки для отстоя. Ожидаемый прирост пропускной способности – 300 грузовиков в сутки.

"Лужанка – Берегшурань" (Венгрия)

Работы финансируются за гранты программы CEF. Строятся административные здания, зоны досмотра и накопительные площадки. Проект рассчитан на оформление 1300 легковушек и 240 грузовиков в день.

"Ужгород – Вишне-Немецкое" (Словакия)

Обновляется пассажирская часть. Строятся новые полосы и павильоны контроля, что увеличит пропускную способность объекта на 20%.

Строительство нового ЧП с Румынией

Продолжается строительство ЧП "Белая Церковь - Сигету Мармацией". На первом этапе готовится дорожная инфраструктура, крепится береговая линия и обустраивается 7 полос движения. В июне 2026 г. планируется запуск по временной схеме для легких авто (до 700 единиц в сутки), а завершение первой очереди строительства запланировано на конец года.

Капитальные ремонты и достройка

В течение года завершат строительство инфраструктуры на пункте "Бронница - Унгры". Также капитально отремонтируют пункты "Чоп (Тиса) - Захонь", "Малый Березный - Убля" и "Солотвино - Сигету Мармацией".

Развитие сервисных зон для водителей

Для упорядочения движения и отдыха водителей грузовиков строятся следующие площадки:

"Ягодин - Дорогуск" - рассчитан на 600 машин;

"Рава-Русская - Позвоночное" - две зоны общей вместимостью 270 машин;

"Краковец - Корчёва" - две зоны на 200 машин.

В мае 2026 года ожидается открытие сервисной зоны "Рени – Джюрджюлешт" на границе с Молдовой. По состоянию на сегодняшний день работает 41 автомобильный пункт пропуска.

Ранее сообщалось, что на МЧП "Краковец" и "Рава-Русская" запланирована модернизация : обустроят парковку для фур и площадки для временной остановки, чтобы повысить пропускную способность и безопасность на границе.