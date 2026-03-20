Новий пункт пропуску та сервісні зони для водіїв: Україна проведе модернізацію кордону

У 2026 році Міністерство відновлення реалізує програму модернізації 28 пунктів пропуску. План включає будівництво нового пункту "Біла Церква", реконструкцію діючих об’єктів у Порубному, Лужанці та Ужгороді, а також запуск шести сучасних сервісних зон для водіїв.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

"Реконструкція пунктів пропуску "Порубне", "Лужанка" та "Ужгород" та будівництво пункту пропуску "Біла Церква" дозволять збільшити пропускну здатність кордону щонайменше до 1000 вантажівок та 3000 легкових авто на добу. Паралельно створюємо сучасну сервісну інфраструктуру для транспорту перед кордоном – заплановано відкриття 6 сервісних зон", — зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Реконструкція пунктів пропуску

"Порубне – Сірет" (Румунія)

Проєкт передбачає будівництво додаткових смуг для вантажівок на в’їзд в Україну, монтаж вагового обладнання та облаштування майданчика для відстою. Очікуваний приріст пропускної здатності – 300 вантажівок на добу.

"Лужанка – Берегшурань" (Угорщина)

Роботи фінансуються за грантові кошти програми CEF. Будуються адміністративні будівлі, зони огляду та накопичувальні майданчики. Проєкт розрахований на оформлення 1300 легковушок та 240 вантажівок щодня.

"Ужгород – Вишнє-Нємецьке" (Словаччина)

Оновлюється пасажирська частина. Будуються нові смуги та павільйони контролю, що збільшить пропускну здатність об’єкта на 20%.

Будівництво нового ПП з Румунією

Триває спорудження ПП "Біла Церква – Сігету Мармацієй". На першому етапі готується дорожня інфраструктура, укріплюється берегова лінія та облаштовується 7 смуг руху. У червні 2026 року планується запуск за тимчасовою схемою для легких авто (до 700 одиниць на добу), а завершення першої черги будівництва заплановане на кінець року.

Капітальні ремонти та добудова

Протягом року завершать будівництво інфраструктури на пункті "Бронниця – Унгри". Також капітально відремонтують пункти "Чоп (Тиса) – Захонь", "Малий Березний – Убля" та "Солотвино – Сігету Мармацієй".

Розвиток сервісних зон для водіїв

Для впорядкування руху та відпочинку водіїв вантажівок будуються такі майданчики:

"Ягодин – Дорогуськ" — розрахований на 600 машин;

"Рава-Руська – Хребенне" — дві зони загальною місткістю 270 машин;

"Краківець – Корчова" — дві зони на 200 машин.

У травні 2026 року очікується відкриття сервісної зони "Рені – Джюрджюлешть" на кордоні з Молдовою. Станом на сьогодні працює 41 автомобільний пункт пропуску.

Раніше повідомлялося, що на МПП "Краковець" та "Рава-Руська" заплановано модернізацію: облаштують паркування для фур і майданчики для тимчасової зупинки, щоб підвищити пропускну спроможність та безпеку на кордоні.