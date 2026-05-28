Україна залучить 71 млн євро грантів Франції на відновлення інфраструктури

Франція надасть Україні 71 млн євро грантів / Мінцифри

Верховна Рада ратифікувала грантову угоду між урядами України та Франції щодо підтримки критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки. Документ створює правові підстави для залучення 71 млн євро грантових коштів від французької сторони.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки

Фінансування спрямують на відновлення критично важливої інфраструктури та підтримку ключових секторів економіки, зокрема охорони здоров’я, енергетики, сільського господарства, водопостачання, водовідведення, іригації, переробки відходів, протимінної діяльності, житлового будівництва та цифрових технологій.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгор Перелигін зазначив, що Україна вже має позитивний досвід реалізації першої грантової угоди з Францією, підписаної у 2024 році. За його словами, тоді вдалося залучити 200 млн євро для реалізації 19 проєктів.

Він наголосив, що нова угода не створює додаткового боргового навантаження для України та дозволяє концентрувати ресурси на конкретних проєктах із чітким економічним, технологічним та інфраструктурним ефектом.

Грантові кошти використовуватимуться для закупівлі французьких товарів і послуг у межах реалізації проєктів французькими постачальниками. Водночас угода передбачає можливість закупівлі українських товарів і послуг, а також продукції та послуг із третіх країн. Частка такого фінансування не може перевищувати 50% загальної суми грантів.

Грантову угоду підписали 20 лютого 2026 року у Києві. Її реалізація має сприяти відновленню України після наслідків російської агресії, посиленню стійкості критичної інфраструктури та підтримці економічного розвитку країни.

Окрім цього Україна отримає доступ до 1,5 млрд євро фінансування через механізм UIF, з яких 466,5 млн євро підуть на проєкти з відновлення громад, реконструкцію автомобільних доріг та розвиток залізничного сполучення.

Автор:
Тетяна Гойденко