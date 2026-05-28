ЄС оштрафував Temu за порушення правил онлайн-торгівлі

Temu
ЄС оштрафував Temu за порушення правил онлайн-торгівлі / Shutterstock

Європейська комісія оштрафувала китайський маркетплейс Temu на 200 млн євро через нездатність запобігти продажу незаконних і небезпечних товарів на платформі. Це найбільший штраф, накладений у межах Закону ЄС про цифрові послуги (DSA).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на The Guardian.

Рішення ухвалили після 19-місячного розслідування, під час якого регулятори встановили високий ризик продажу небезпечної продукції на платформі. Зокрема, йдеться про дитячі іграшки, електроніку, одяг та ювелірні вироби.

Під час перевірок було виявлено небезпечні зарядні пристрої, які можуть спричиняти пожежі або ураження струмом, а також дитячі товари з ризиком удушення. Європейські споживчі організації також повідомляли про наявність у товарах свинцю та заборонених хімічних речовин.

У Єврокомісії заявили, що Temu неналежно оцінив ризики поширення небезпечної продукції у 2024 році. Окремі претензії стосуються алгоритмів рекомендацій та рекламних механізмів платформи, які, на думку регуляторів, могли посилювати поширення незаконних товарів.

За словами віцепрезидентки Європейської комісії Henna Virkkunen, оцінка ризиків Temu була неповною та не ґрунтувалася на достатніх доказах.

У компанії заявили, що не погоджуються з рішенням і вважають штраф непропорційним. Temu також наголосив, що після початку розслідування посилив систему управління ризиками та захисту користувачів.

Материнська компанія платформи PDD Holdings у 2024 році отримала глобальний дохід у 54 млрд доларів. За правилами DSA штрафи можуть сягати до 6% світового обороту компанії.

Наразі Єврокомісія продовжує окремі розслідування щодо Temu, зокрема стосовно можливого використання механік, що викликають залежність у користувачів, та доступу дослідників до даних платформи.

Нагадаємо, минулого року німецьке антимонопольне управління оголосило про розслідування щодо китайського гіганта Temu, підозрюючи його у впливі на ціни роздрібних торговців. 

Автор:
Тетяна Гойденко