Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

+0,09

EUR

48,14

--0,04

Готівковий курс:

USD

41,48

41,37

EUR

48,60

48,40

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Німеччина розпочала розслідування проти китайського гіганта Temu

Temu
Китайська платформа Temu зіткнулася з розслідуванням у Німеччині / Shutterstock

Німецьке антимонопольне управління оголосило про розслідування щодо китайського гіганта Temu, підозрюючи його у впливі на ціни роздрібних торговців. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє DW.

Зазначається, що відомство хоче перевірити умови для торговців та ставлення компанії до постачальників, на яких вона покладається у продажах продукції.

"Щомісяця понад 100 мільйонів користувачів з європейських ринків відвідують Temu.com. Ми підозрюємо, що Temu може встановлювати неприйнятні умови ціноутворення для торговців на німецькому торговому майданчику",  – заявив Андреас Мундт, президент наглядового органу з питань конкуренції. 

Він додав, що такі дії можуть становити "серйозну загрозу для конкуренції" та зрештою призвести до "підвищення цін в інших каналах збуту".

Розслідування офіційно спрямоване проти материнської компанії Whaleco Technology Limited (Temu), що працює в ЄС та базується в столиці Ірландії Дубліні, яка є членом ЄС з низьким рівнем корпоративного податку, відмічає німецьке видання.

Temu має 19,3 мільйона активних користувачів у Німеччині, що еквівалентно понад чверті дорослого населення, пише DW.

Достовірні дані щодо обороту чи обсягу торгівлі Temu відсутні, але експерти погоджуються, що його доходи різко зросли у 2024 році на тлі розширення діяльності в Європі та Америці. Оцінки річного обороту коливаються приблизно від 30 до 70 мільярдів доларів, що вдвічі або вчетверо перевищує показник 2023 року.

Нагадаємо, в липні Європейська комісія розширила розслідування стосовно китайської платформи електронної комерції Temu, заявивши, що компанія не здатна адекватно оцінити масштаби незаконної торгівлі через свій онлайн-магазин. 

Автор:
Тетяна Бесараб