Німеччина розпочала розслідування проти китайського гіганта Temu

Німецьке антимонопольне управління оголосило про розслідування щодо китайського гіганта Temu, підозрюючи його у впливі на ціни роздрібних торговців.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє DW.

Зазначається, що відомство хоче перевірити умови для торговців та ставлення компанії до постачальників, на яких вона покладається у продажах продукції.

"Щомісяця понад 100 мільйонів користувачів з європейських ринків відвідують Temu.com. Ми підозрюємо, що Temu може встановлювати неприйнятні умови ціноутворення для торговців на німецькому торговому майданчику", – заявив Андреас Мундт, президент наглядового органу з питань конкуренції.

Він додав, що такі дії можуть становити "серйозну загрозу для конкуренції" та зрештою призвести до "підвищення цін в інших каналах збуту".

Розслідування офіційно спрямоване проти материнської компанії Whaleco Technology Limited (Temu), що працює в ЄС та базується в столиці Ірландії Дубліні, яка є членом ЄС з низьким рівнем корпоративного податку, відмічає німецьке видання.

Temu має 19,3 мільйона активних користувачів у Німеччині, що еквівалентно понад чверті дорослого населення, пише DW.

Достовірні дані щодо обороту чи обсягу торгівлі Temu відсутні, але експерти погоджуються, що його доходи різко зросли у 2024 році на тлі розширення діяльності в Європі та Америці. Оцінки річного обороту коливаються приблизно від 30 до 70 мільярдів доларів, що вдвічі або вчетверо перевищує показник 2023 року.

Нагадаємо, в липні Європейська комісія розширила розслідування стосовно китайської платформи електронної комерції Temu, заявивши, що компанія не здатна адекватно оцінити масштаби незаконної торгівлі через свій онлайн-магазин.