ПриватБанк знизив комісію на закордонні перекази

ПриватБанк знизив комісію на перекази за кордон і з-за кордону / Depositphotos

ПриватБанк продовжив дію знижених тарифів на міжнародні грошові перекази для клієнтів у системі Приват24. Пільгові умови діятимуть до 31 травня 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення банку.

Йдеться про перекази із закордонних карток на картки ПриватБанку, а також про перекази з валютних карток банку на закордонні картки.

Для операцій із-за кордону на картки ПриватБанку встановлено тариф 1% від суми переказу замість попередніх 1,5%. Для переказів з валютних карток ПриватБанку на закордонні картки діє тариф 1% (мінімум 50 грн) замість 2%.

У банку зазначають, що рішення спрямоване на підвищення доступності цифрових фінансових сервісів та спрощення підтримки родичів і близьких за кордоном.

Перекази можна здійснювати через мобільний застосунок або вебверсію Приват24. Для цього необхідно ввести реквізити картки, обрати картку зарахування або відправлення коштів, зазначити суму та підтвердити операцію.

Надіслати міжнародний переказ з картки ПриватБанку можна лише з валютних рахунків у доларах США або євро.

Окрім цього, клієнтам доступне дистанційне відкриття цифрових валютних карток у Приват24, а також онлайн-купівля валюти безпосередньо в мобільному банку.

нагадаємо, нещодавно ПриватБанк спільно з Visa запустили програму кешбеків для клієнтів, які здійснюють або отримують міжнародні грошові перекази на картки Visa.

Автор:
Тетяна Гойденко