Китайський ШІ-стартап Moonshot AI планує досягти оцінки у $30 мільярдів

Китайський розробник штучного інтелекту Moonshot AI веде попередні переговори з потенційними інвесторами про залучення нового раунду фінансування обсягом до 2 мільярдів доларів. У разі успіху ринкова оцінка компанії злетить до 30 мільярдів доларів. Це вже третє фінансування стартапу за останні шість місяців, оскільки компанія прагне витримати жорстку куренцію на внутрішньому ШІ-ринку Китаю.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Нові переговори стартували саме тоді, коли компанія закриває попередній інвестиційний раунд за участю гіганта доставки Meituan, який оцінив розробника у 20 мільярдів доларів. Якщо Moonshot AI досягне своєї нової фінансової мети, її капіталізація зросте у сім разів порівняно з груднем минулого року, коли компанію оцінювали лише у трохи більше ніж 4 мільярди доларів.

Позиції на ринку та фінансові показники

Завдяки активній підтримці інвесторів пекінська лабораторія стає одним із найкраще фінансованих ШІ-проєктів Китаю. Наразі фінансова конкуренція між провідними розробниками країни виглядають так:

Zhipu утримує беззаперечне лідерство з оцінкою близько 80 мільярдів доларів.

DeepSeek наразі прагне отримати оцінку на рівні 50 мільярдів доларів у межах свого дебютного раунду.

Moonshot AI у разі успішних переговорів претендує на 30 мільярдів доларів, що дозволить компанії випередити свого публічного конкурента Minimax Group Inc., чия вартість становить близько 20 мільярдів доларів.

Високий інтерес інвесторів підкріплений фінансовими успіхами розробника: у квітні річний регулярний дохід Moonshot AI перевищив 200 мільйонів доларів. Це стало можливим завдяки стрімкому зростанню попиту на фірмові великі мовні моделі та чат-бот Kimi. Компанія успішно продає багаторівневі плани підписки для звичайних користувачів, пропонує технології корпоративним клієнтам, а нещодавно запустила універсального ШІ-агента Kimi Work на базі моделей серії K2.6.

Плани на IPO в Гонконгу

За інформацією джерел, компанія наразі ліквідує свою офшорну структуру, щоб підготуватися до первинного публічного розміщення акцій (IPO) на Гонконзькій фондовій біржі — це пов'язано з посиленням контролю Пекіна за виходом компаній на закордонні ринки. Попри реструктуризацію, Moonshot AI збереже доступ до доларових інвестицій завдяки створенню структури спільного підприємства, що дозволить залучати іноземний капітал.

Стартап заснував Янг Чжилінь, колишній професор Університету Цінхуа, який раніше працював у Meta Platforms та Google. Наразі обговорення нового фінансового раунду перебувають на ранній стадії, тому остаточні деталі та обсяги залучених коштів ще можуть змінитися.

Нагадаємо, ШІ-стартап DeepSeek готується залучити 7,4 мільярда доларів інвестицій. Найвідоміший розробник штучного інтелекту в країні планує отримати близько 50 мільярдів юанів у межах свого першого раунду фінансування. Головними учасниками цієї історичної для китайського ШІ-ринку угоди мають стати технологічний конгломерат Tencent Holdings та провідний виробник акумуляторів CATL.