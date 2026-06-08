Китайский ИИ-стартап Moonshot AI планирует достичь отметки в $30 миллиардов

Китайский разработчик искусственного интеллекта Moonshot AI ведет предварительные переговоры с потенциальными инвесторами о привлечении нового раунда финансирования в объеме до 2 миллиардов долларов. В случае успеха рыночная оценка компании взлетит до 30 миллиардов долларов. Это уже третье финансирование стартапа за последние шесть месяцев, поскольку компания стремится выдержать жесткую куренцию на внутреннем ИИ-рынке Китая.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Новые переговоры стартовали именно тогда, когда компания закрывает предварительный инвестиционный раунд с участием гиганта доставки Meituan, оценившего разработчика в 20 миллиардов долларов. Если Moonshot AI достигнет своей новой финансовой цели, ее капитализация вырастет в семь раз по сравнению с декабрем прошлого года, когда компанию оценивали лишь в чуть более 4 миллиардов долларов.

Позиции на рынке и финансовые показатели

Благодаря активной поддержке инвесторов пекинская лаборатория становится одним из финансируемых ИИ-проектов Китая. Пока финансовая конкуренция между ведущими разработчиками страны выглядят так:

Zhipu удерживает безоговорочное лидерство с отметкой около 80 миллиардов долларов.

DeepSeek стремится получить оценку на уровне 50 миллиардов долларов в рамках своего дебютного раунда.

Moonshot AI при успешных переговорах претендует на 30 миллиардов долларов, что позволит компании опередить своего публичного конкурента Minimax Group Inc., чья стоимость составляет около 20 миллиардов долларов.

Высокий интерес инвесторов подкреплен финансовыми успехами разработчика: в апреле годовой регулярный доход Moonshot AI превысил 200 миллионов долларов. Это стало возможным благодаря стремительному росту спроса на крупные фирменные модели и чат-бот Kimi. Компания успешно продает многоуровневые планы подписки для обычных пользователей, предлагает технологии корпоративным клиентам, а недавно запустила универсальный ИИ-агент Kimi Work на базе моделей серии K2.6.

Планы на IPO в Гонконге

По информации источников, компания ликвидирует свою оффшорную структуру, чтобы подготовиться к первичному публичному размещению акций (IPO) на Гонконгской фондовой бирже — это связано с усилением контроля Пекина за выходом компаний на зарубежные рынки. Несмотря на реструктуризацию, Moonshot AI сохранит доступ к долларовым инвестициям благодаря созданию структуры совместного предприятия, что позволит привлекать иностранный капитал.

Стартап основал Янг Чжилинь, бывший профессор Университета Цинхуа, ранее работавший в Meta Platforms и Google. Обсуждение нового финансового раунда находится на ранней стадии, поэтому окончательные детали и объемы привлеченных средств еще могут измениться.

Напомним, ИИ-стартап DeepSeek готовится привлечь 7,4 миллиарда долларов инвестиций. Известнейший разработчик искусственного интеллекта в стране планирует получить около 50 миллиардов юаней в пределах своего первого раунда финансирования. Главными участниками этого исторического для китайского ИИ-рынка соглашения должны стать технологический конгломерат Tencent Holdings и ведущий производитель аккумуляторов CATL.