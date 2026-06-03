ИИ-стартап DeepSeek готовится привлечь 7,4 млрд долларов инвестиций

Китайский стартап DeepSeek, являющийся самым известным разработчиком искусственного интеллекта в стране, готовится привлечь около 50 миллиардов юаней (примерно 7,4 миллиарда долларов США) в рамках своего первого раунда финансирования. Главными участниками раунда должен стать технологический конгломерат Tencent Holdings и гигант по производству аккумуляторов CATL.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По информации инсайдеров, по итогам этого инвестиционного раунда рыночная стоимость компании может составить от 350 до 400 миллиардов юаней, что эквивалентно 52–59 миллиардам долларов США. Ожидается, что привлечение капитала завершится в течение ближайших нескольких недель, хотя финальные финансовые детали и перечень инвесторов еще могут измениться.

Изменение стратегии и новые вызовы

Этот шаг означает полное изменение многолетней стратегии DeepSeek, ранее принципиально отказывавшейся от привлечения внешнего капитала. До сих пор деятельность стартапа полностью обеспечивал его основатель Лян Вэньфэн благодаря прибылям своего квантового хедж-фонда High-Flyer. Однако стремительное развитие индустрии ИИ заставило компанию искать дополнительные ресурсы. Текущий фокус рынка сместился с дешевых чат-ботов с открытым кодом на более сложных ИИ-агентов, которые способны выполнять задачи с минимальным вмешательством человека, но нуждаются в колоссальных вычислительных мощностях.

Кроме того, DeepSeek сталкивается с жесткими геополитическими ограничениями. Из-за западных экспортных санкций стартап лишен доступа к передовым американским микросхемам, что ограничивает круг его потенциальных инвесторов преимущественно за пределами Китая. Несмотря на значительные масштабы, этот раунд все равно уступает привлеченным средствам американских конкурентов, ведь в марте компания OpenAI привлекла 122 млрд долларов, а Anthropic в мае — 65 млрд долларов.

Кто финансирует китайский ИИ:

Основатель компании: Лян Вэньфэн лично инвестирует в этом раунде 20 миллиардов юаней собственных средств.

Tencent и CATL: технологический гигант Tencent планирует вложить 10 миллиардов юаней, а производитель аккумуляторов CATL — 5 миллиардов юаней, что сделает их наибольшими внешними донорами. Для CATL это возможность расширить присутствие в секторе ИИ-дата-центров, а для Tencent – догнать конкурентов из Alibaba.

Другие инвесторы: компания ведет финальные переговоры с национальным фондом искусственного интеллекта Китая, игровым разработчиком NetEase и e-commerce гигантом JD.com. Среди будущих инвесторов также фигурируют фонды IDG Capital и Monolith Management. Общее количество участников раунда не превысит 10 организаций.

Напомним, китайского разработчика ИИ могут оценить в $50 миллиардов. Стартап Deepseek получил мировое признание в начале прошлого года благодаря выпуску моделей V3 и R1, бросивших серьезный вызов американским технологическим лидерам Кремниевой долины.