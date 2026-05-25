Китайский стартап DeepSeek навсегда снизил цены на свой ИИ

Китайский стартап DeepSeek навсегда снизил цены на свой ИИ / unspalsh

Китайский разработчик искусственного интеллекта DeepSeek официально объявил, что делает бессрочной скидку 75% на использование своей передовой языковой модели V4-Pro. Компания решила зафиксировать стоимость доступа к технологии на уровне четверти ее первоначальной цены.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Согласно официальному заявлению стартапа, стоимость использования API для модели V4-Pro теперь навсегда снижена с прежних 0,1–24 юаней до 0,025–6 юаней за миллион токенов. Такой шаг серьезно усиливает глобальную ценовую конкуренцию на рынке генеративного ИИ, ведь теперь китайская нейросеть стоит в разы дешевле аналогичных инструментов американских разработчиков OpenAI и Anthropic.

Фактор дефицита чипов и интеграция с Huawei

В DeepSeek не стали прямо разглашать, связан этот шаг с расширением поставок микросхем Ascend 950 от компании Huawei, на базе которых разработчики оптимизировали работу своей платформы.

Контекст и технологические особенности решения:

  • Ограничение вычислительных мощностей: во время релиза линейки V4 в прошлом месяце представители стартапа предупреждали, что версия Pro изначально будет стоить в 12 раз дороже упрощенной модификации Flash из-за серьезного дефицита высокопроизводительного оборудования на рынке КНР.
  • Ставка на внутренний рынок: снижение цен прогнозировали только на вторую половину года, после массового развертывания суперузлов Huawei Ascend 950. Однако компания смогла закрепить дисконт гораздо раньше задекларированного срока.
  • Влияние американских санкций: подразделение ИИ-чипов Huawei существенно нарастило внутренние продажи в Китае из-за экспортных ограничений США, запрещающих корпорации Nvidia поставлять свои продвинутые полупроводники китайским заказчикам. В то же время, другие американские санкции, ограничивающие продажу оборудования для литографии, все еще мешают Huawei быстро масштабировать заводы по выпуску микросхем Ascend.

Напомним, китайский DeepSeek в рамках нового раунда финансирования могут оценить в 50 миллиардов долларов. Стартап, получивший популярность благодаря созданию высокопроизводительных алгоритмов с открытым кодом, готовится привлечь первые масштабные инвестиции от технологических гигантов, что позволит ему конкурировать на равных, несмотря на санкционное давление.

Автор:
Максим Кольц