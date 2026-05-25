Китайський стартап DeepSeek назавжди знизив ціни на свій ШІ

Китайський розробник штучного інтелекту DeepSeek офіційно оголосив, що робить безстроковою 75% знижку на використання своєї передової мовної моделі V4-Pro. Компанія вирішила зафіксувати вартість доступу до технології на рівні чверті від її початкової ціни.

Згідно з офіційною заявою стартапу, вартість використання API для моделі V4-Pro тепер назавжди знижено з колишніх 0,1–24 юанів до 0,025–6 юанів за мільйон токенів. Такий крок серйозно посилює глобальну цінову конкуренцію на ринку генеративного ШІ, адже тепер китайська нейромережа коштує в рази дешевше за аналогічні інструменти американських розробників OpenAI та Anthropic.

Фактор дефіциту чіпів та інтеграція з Huawei

У DeepSeek не стали прямо розголошувати, чи пов'язаний цей крок із розширенням поставок мікросхем Ascend 950 від компанії Huawei, на базі яких розробники оптимізували роботу своєї платформи.

Контекст та технологічні особливості рішення:

Обмеження обчислювальних потужностей: під час релізу лінійки V4 минулого місяця представники стартапу попереджали, що версія Pro спочатку коштуватиме в 12 разів дорожче за спрощену модифікацію Flash через серйозний дефіцит високопродуктивного обладнання на ринку КНР.

Ставка на внутрішній ринок: зниження цін прогнозували лише на другу половину року, після масового розгортання супервузлів Huawei Ascend 950. Проте компанія змогла закріпити дисконт значно раніше задекларованого терміну.

Вплив американських санкцій: підрозділ ШІ-чіпів Huawei суттєво наростив внутрішні продажі в Китаї через експортні обмеження США, які забороняють корпорації Nvidia постачати свої найпросунутіші напівпровідники китайським замовникам. Водночас інші американські санкції, що обмежують продаж обладнання для літографії, все ще заважають Huawei швидко масштабувати заводи з випуску мікросхем Ascend.

Нагадаємо, китайський DeepSeek у межах нового раунду фінансування можуть оцінити у 50 мільярдів доларів. Стартап, який здобув популярність завдяки створенню високопродуктивних алгоритмів із відкритим кодом, готується залучити перші масштабні інвестиції від технологічних гігантів, що дозволить йому конкурувати на рівних попри санкційний тиск.