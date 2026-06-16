"Укрпошта" повідомила про нові втрати транспорту через обстріли РФ

“Укрпошта” повідомила про нові втрати внаслідок російських атак. На Запоріжжі ворожий удар пошкодив службовий автомобіль, водій отримав поранення та був госпіталізований. Ще дві автівки компанії були знищені під час завантаження в Нікополі.

Як пише Delo.ua, про це інформує очільник компанії Ігор Смілянський.

Росія атакувала "Укрпошту"

"Укрпошта" повідомила про нові втрати внаслідок російських атак на півдні України. Під ударом опинився службовий автомобіль компанії на Запоріжжі. Завдяки оперативним діям охоронця водієві швидко надали першу медичну допомогу та евакуювали транспортний засіб у безпечне місце. Наразі постраждалий перебуває в лікарні.

Крім того, ще два автомобілі "Укрпошти" були знищені під час завантаження в Нікополі. На момент атаки працівники перебували в укритті, тому обійшлося без жертв і поранених.

У компанії зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року "Укрпошта" втратила вже 425 автомобілів. Завдані збитки оцінюються у сотні мільйонів гривень.

Попри втрати та постійні ризики, поштовий оператор продовжує працювати. В Укрпошті наголосили, що аналізують усі випадки атак і впроваджують додаткові заходи безпеки, щоб мінімізувати ризики для працівників і транспорту в майбутньому.

У компанії також подякували своїм співробітникам за професіоналізм, мужність і відданість роботі в умовах війни.

Нагадаємо, 8 червня вночі російський дрон влучив у хаб "Укрпошти" у Харкові. Він частково знищений.

За словами гендиректора "Укрпошти" Ігора Смілянського, команда з ночі вже працює, щоб посилки були доставлені максимально своєчасно і сьогодні буде доставка по Харкову.

Нагадаємо, на початку травня російські війська здійснили серію атак на цивільну інфраструктуру, внаслідок яких постраждали об’єкти АТ "Укрпошта" в трьох областях. Було знищено одне і суттєво пошкоджено ворогом ще два відділення.