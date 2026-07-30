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В Україні повертають повні вимоги до маркування продуктів: що зміниться для бізнесу

Уряд скасував спрощені правила маркування харчових продуктів
Уряд скасував спрощені правила маркування харчових продуктів / Depositphotos

З 1 жовтня 2026 року виробники та імпортери харчових продуктів і кормів в Україні знову повинні будуть дотримуватися повних вимог до маркування. Уряд скасував тимчасові спрощення, які діяли з 2022 року, тому бізнесу доведеться забезпечити відповідність упаковки фактичному складу продукції та подавати обов’язкову інформацію українською мовою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

Тимчасові правила були запроваджені постановами Кабінету міністрів №186 та №234 у перші місяці повномасштабної війни, коли через порушення логістики та нестачу пакувальних матеріалів виробникам дозволили відступати від окремих стандартних вимог.

Після скасування спрощень виробники та імпортери повинні будуть:

  • зазначати всю обов’язкову інформацію державною мовою;
  • забезпечити повну відповідність даних на упаковці фактичному складу продукту;
  • коректно зазначати рецептуру, харчову цінність та алергени.

Окрема зміна стосується релокованих підприємств. Вони більше не зможуть використовувати залишки пакувальних матеріалів, виготовлених для інших виробників.

Для бізнесу це означає необхідність завчасно переглянути упаковку та маркування продукції, яку випускатимуть після 1 жовтня, і привести їх у відповідність до стандартних вимог.

Водночас продукцію, яку промаркували за тимчасовими спрощеними правилами до набрання чинності новими вимогами, дозволять продавати до завершення строку її придатності.

Зауважимо, Україна продовжує гармонізувати сферу географічних зазначень харчових продуктів, вин та спиртних напоїв із правилами Європейського Союзу. 

Автор:
Тетяна Гойденко