В Украине возвращают полные требования к маркировке продуктов: что изменится для бизнеса

С 1 октября 2026 года производители и импортеры пищевых продуктов и кормов в Украину снова должны будут соблюдать полные требования к маркировке. Правительство отменило действовавшие с 2022 года временные упрощения, поэтому бизнесу придется обеспечить соответствие упаковки фактическому составу продукции и подавать обязательную информацию на украинском языке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэкономики.

Временные правила были введены постановлениями Кабинета министров №186 и №234 в первые месяцы полномасштабной войны, когда из-за нарушения логистики и нехватки упаковочных материалов производителям разрешили отступать от отдельных стандартных требований.

После отмены упрощений производители и импортеры должны будут:

указывать всю обязательную информацию на государственном языке;

обеспечить полное соответствие данных на упаковке фактическому составу продукта;

корректно отмечать рецептуру, пищевую ценность и аллергены.

Отдельное изменение касается релоцированных предприятий. Они больше не могут использовать остатки упаковочных материалов, изготовленных для других производителей.

Для бизнеса это означает необходимость предварительного просмотра упаковки и маркировки продукции, которую будут выпускать после 1 октября, и привести их в соответствие со стандартными требованиями.

В то же время продукцию, которую промаркировали по временным упрощенным правилам до вступления в силу новых требований, позволят продавать до истечения срока ее годности.

Украина продолжает гармонизировать сферу географических указаний пищевых продуктов, вин и спиртных напитков с правилами Европейского Союза.