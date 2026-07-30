Прибыль Samsung от производства чипов выросла в 250 раз на фоне развития искусственного интеллекта

Развитие инфраструктуры искусственного интеллекта подняло операционную прибыль полупроводникового подразделения Samsung Electronics в 250 раз. Во втором квартале это направление принесло 89,2 триллиона вон ($62 млрд), что превысило средний прогноз аналитиков в 79,3 триллиона вон ($55,1 млрд).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Общая чистая прибыль группы составила 71,3 триллиона вон ($ 49,5 млрд).

Samsung конкурирует на рынке чипов с SK Hynix и Micron Technology . Компания прогнозирует увеличение дефицита памяти в 2027 году. Большие потребители, среди которых Nvidia , заключают многолетние контракты по высоким ценам для обеспечения центров обработки данных. На этом фоне акции Samsung росли на 8,4%.

"Восстановление Samsung и потенциально более агрессивное ценообразование могут давить на SK Hynix , тогда как крупные инвестиции в отраслевые мощности будут поддерживать опасения по поводу предстоящей коррекции поставок", - сказал основатель Fibonacci Asset Management Global Чон Ин Юн. Он добавил, что на нынешнем рынке только рекордных прибылей уже недостаточно.

Рост спрос на HBM

Рост спроса обусловлен потребностью серверов искусственного интеллекта в высокоскоростной памяти ( HBM ) и хранилищах данных. Литейный бизнес Samsung увеличивает объемы, тогда как мобильное и сетевое направления впервые зафиксировали убытки.

Подразделение потребительской электроники понесло убытки в размере 800 миллиардов вон. "Почти вся прибыль группы пришла от чипов", - сказал ведущий аналитик Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока в Etoro Джош Гилберт. По его словам, подразделение электроники сжали именно цены на компоненты, повлекшие за собой бум на рынке полупроводников.

Рост стоимости памяти усложняет работу мобильного сегмента. Вице-президент Samsung Даниэль Араужо сообщил, что компания планирует сосредоточиться на премиум-смартфонах с поддержкой искусственного интеллекта для удержания средних цен и объемов продаж.

Ранее сообщалось, что компания Samsung Electronics заключила пятилетний контракт стоимостью более 200 млрд долларов на производство чипов для американской Broadcom. Соглашение призвано укрепить позиции обеих компаний на рынке инфраструктуры для искусственного интеллекта.