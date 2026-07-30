Медицинское учреждение в Черкасской области оборудовали 200 солнечными панелями: какая мощность станции

Черкасский областной центр контроля и профилактики болезней оборудовали более чем 200 солнечными панелями с аккумуляторами. Автономная система сохранит работу оборудования и температурный режим для вакцин во время отключения света.

Как пишет Delo . ua , об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Мощность фотоэлектрической станции составляет 93 кВт, а аккумуляторные системы накапливают до 115 кВтч электроэнергии.

Работы выполнили в рамках проекта "Луч надежды" Министерства здравоохранения Украины и Министерства энергетики Украины.

"В условиях полномасштабной войны риски возникновения чрезвычайных ситуаций в сфере общественного здоровья растут. Автономная система энергообеспечения позволит непрерывно выполнять ключевые задачи и оперативно реагировать на возможные угрозы", – отметил гендиректор заведения Владимир Папач.

Мощность генерации и альтернативные источники

В солнечную погоду генерация станции достигает около 95 кВт, а при пасмурной составляет ориентировочно 9–10 кВт. Выработанную электроэнергию Центр использует для собственных нужд. Это уменьшает потребление из общей сети и финансовые затраты, а при отключениях поддерживает работу критического оборудования.

Ранее в учреждении также установили твердотопливные котлы , обустроили артезианские скважины и снабдили объект генераторами мощностью от 7,5 до 136 кВт.

Как отметили в ведомстве, с начала года собственную генерацию электроэнергии по проекту "Луч надежды" начали еще 38 больниц.

Справочно

Центры контроля и профилактики заболеваний отвечают за хранение и распределение вакцин с соблюдением требований холодовой цепи; осуществляют эпидемиологическое наблюдение; проводят лабораторные исследования воды, воздуха и окружающей среды; реагируют на опасности для здоровья населения.

Ранеек сообщалось, что с начала 2026 года 30 учреждений здравоохранения в Украине начали собственное генерирование электроэнергии в рамках проекта "Луч надежды". Общая мощность вводимых в эксплуатацию солнечных электростанций составляет 2388 кВт.