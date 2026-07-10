Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,52

+0,04

EUR

50,88

+0,18

Наличный курс:

USD

44,60

44,50

EUR

51,22

51,05

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинские больницы усиливают энергонезависимость: 30 заведений уже производят собственную электроэнергию

СЭС
Больницы Украины начали производить собственную электроэнергию / Правительственный портал

С начала 2026 года 30 учреждений здравоохранения в Украине начали собственное генерирование электроэнергии в рамках проекта "Луч надежды". Общая мощность вводимых в эксплуатацию солнечных электростанций составляет 2388 кВт.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэнерго.

Солнечные электростанции для больниц

С января по начало июля 2026 года 30 учреждений здравоохранения в Украине запустили собственную генерацию электроэнергии в рамках проекта "Луч надежды". Общая мощность введенных в эксплуатацию солнечных электростанций в медицинских учреждениях составляет 2388 кВт.

В настоящее время еще 106 объектов находятся на разных этапах реализации. Пять учреждений здравоохранения завершают подготовительные работы, а для 146 медицинских учреждений ведется разработка технических решений по внедрению энергонезависимых систем.

Запуск солнечного поколения в 30 больницах стал возможным благодаря поддержке международных партнеров. В частности, 24 медучреждения получили финансирование от Германии, пять - при поддержке Швеции, еще один проект реализован при содействии Великобритании.

Проект "Луч надежды" - совместная инициатива Европейской комиссии, Министерства энергетики Украины и Министерства здравоохранения Украины. Программа реализуется в рамках Фонда поддержки энергетики Украины по координации Секретариата Энергетического Сообщества.

Цель инициативы – повысить энергетическую устойчивость медицинских учреждений путем установки солнечных панелей, систем накопления энергии и другого оборудования, которое обеспечит стабильное электроснабжение и бесперебойную работу больниц даже в сложных условиях.

Напомним, с начала 2026 года 17 украинских больниц начали собственную генерацию электроэнергии в рамках проекта "Луч надежды". Общая мощность введенных в эксплуатацию солнечных электростанций составляет 1650 кВт.

Автор:
Ольга Опенько