Украинские больницы усиливают энергонезависимость: 30 заведений уже производят собственную электроэнергию

С начала 2026 года 30 учреждений здравоохранения в Украине начали собственное генерирование электроэнергии в рамках проекта "Луч надежды". Общая мощность вводимых в эксплуатацию солнечных электростанций составляет 2388 кВт.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэнерго.

Солнечные электростанции для больниц

С января по начало июля 2026 года 30 учреждений здравоохранения в Украине запустили собственную генерацию электроэнергии в рамках проекта "Луч надежды". Общая мощность введенных в эксплуатацию солнечных электростанций в медицинских учреждениях составляет 2388 кВт.

В настоящее время еще 106 объектов находятся на разных этапах реализации. Пять учреждений здравоохранения завершают подготовительные работы, а для 146 медицинских учреждений ведется разработка технических решений по внедрению энергонезависимых систем.

Запуск солнечного поколения в 30 больницах стал возможным благодаря поддержке международных партнеров. В частности, 24 медучреждения получили финансирование от Германии, пять - при поддержке Швеции, еще один проект реализован при содействии Великобритании.

Проект "Луч надежды" - совместная инициатива Европейской комиссии, Министерства энергетики Украины и Министерства здравоохранения Украины. Программа реализуется в рамках Фонда поддержки энергетики Украины по координации Секретариата Энергетического Сообщества.

Цель инициативы – повысить энергетическую устойчивость медицинских учреждений путем установки солнечных панелей, систем накопления энергии и другого оборудования, которое обеспечит стабильное электроснабжение и бесперебойную работу больниц даже в сложных условиях.

Напомним, с начала 2026 года 17 украинских больниц начали собственную генерацию электроэнергии в рамках проекта "Луч надежды". Общая мощность введенных в эксплуатацию солнечных электростанций составляет 1650 кВт.