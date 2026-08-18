Бюджетные места, гранты и новые правила: в Украине изменят финансирование высшего образования

Верховная Рада приняла закон о новой модели финансирования высшего образования. Документ предусматривает сохранение бюджетных мест, введение государственных грантов для поступающих и учет потребностей рынка труда при формировании государственной поддержки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Какие изменения предусматривает закон

Новый подход предполагает несколько источников государственной поддержки:

государственный заказ;

государственные и региональные бюджетные места;

государственные гранты для обучения.

"Образовательный выбор поступающего должны определять его способности, мотивация и качество образовательной программы. Государство сохраняет государственные и региональные бюджетные места и дополняет их грантами, расширяя возможности для получения желаемого образования", - отметил замминистра Николай Трофименко.

Государственный заказ остается для подготовки специалистов в сфере безопасности и обороны. Для гражданских специальностей будут действовать бюджетные места, количество которых будет определяться с учетом потребностей экономики и рынка труда.

Также регионы смогут создавать свои бюджетные места, чтобы готовить специалистов, необходимых для местного развития.

Как будут работать гранты

Закон закрепляет государственные гранты как отдельный механизм поддержки студентов. Поступающий проходит конкурсный отбор, поступает на обучение за средства физических лиц, а государство частично или полностью компенсирует стоимость обучения.

Предусмотрены следующие виды грантов:

академические для поступающих с высокими результатами оценки;

гранты для ветеранов и лиц с особыми заслугами;

социальные гранты;

специальные гранты за художественные и спортивные достижения;

гранты для подготовки офицеров запаса.

В ходе двухлетнего эксперимента более 25 тысяч студентов уже получили государственные гранты, средний размер которых составил 23 600 грн.

Возможность повторно получить образование

Закон также расширяет возможности обучения на протяжении жизни. Люди, уже имеющие образование за бюджетные средства или государственный грант, смогут повторно получать тот же уровень образования с государственной поддержкой при определенных условиях.

Это касается, в частности, людей с не менее 7 лет страхового стажа; тех, кто по состоянию здоровья не может работать по предварительной профессии; участников боевых действий; лиц с инвалидностью в результате войны, а также пострадавших участников Революции Достоинства.

Когда заработают новые правила

Нормы по академическим грантам вступят в силу через месяц после опубликования закона. Остальные изменения новой модели финансирования начнут действовать с 1 января 2027 года.

Учащиеся студенты продолжат обучение на условиях, действовавших при их поступлении.

Ранее сообщалось, что в Украине растет количество студентов, а крупные компании расширяют программы сотрудничества с молодежью.