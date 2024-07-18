Украинские абитуриенты смогут получить гранты на обучение через "Дію": какие условия

Правительство Украины ввело государственные гранты для вступающих на контракт абитуриентов. Размер гранта будет зависеть от результатов НМТ, а средства будут начислены через приложение "Дия". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Размер гранта будет зависеть от результатов национального мультипредметного теста (НМТ): абитуриенты, набравшие более 150 баллов по любым двум предметам, будут получать 15 тысяч гривен ежегодно, а набравшие более 170 баллов – 25 тысяч гривен.

Для удобства студентов средства гранта будут начисляться через приложение "Дия". Важно отметить, что поступившие на бюджетную форму обучения студенты по-прежнему будут получать полное финансирование от государства.

Как оформить грант

в кабинете поступающего появится сообщение о возможности получить грант;

выбрать учебное заведение и программу, в которую хотите поступить;

после зачисления подать заявление о желании получить грант через кабинет в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;

получить уведомление об одобрении гранта;

оставить заявление о получении гранта в "Дии";

деньги будут поступать на спецсчет (это будет происходить ежегодно на протяжении всего обучения).

По словам Михаила Федорова, такая система грантов позволит студентам свободно выбирать специальности вне зависимости от финансовых возможностей их семей.

"Такой подход уже давно работает в странах с лучшим уровнем образования, например в США. Мы проанализировали опыт стран-лидеров и начинаем работать по такой системе в Украине”, — подытожил Федоров.

Фото: ua.depositphotos.com