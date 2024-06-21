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Проблемы в энергетике: начнут ли школы учебный год раньше и как будут работать зимой
Министерство образования и науки не будет рекомендовать школам начинать новый 2024/2025 учебный год раньше. В случае ухудшения ситуации в энергетике учащиеся могут вернуться к смешанной или онлайн учебе, а уроки будут начинаться в 10:00.
Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лесовой на "Часе вопросов правительству" в Верховной Раде, отвечая на вопрос о ходе нового учебного года в связи с проблемами в энергетике.
Уроки с 10.00 и онлайн обучение
"О школах. Мы не будем начинать учебный год раньше. Мы будем работать с графиками занятий там, где нет посменного обучения, смещая начало уроков в школах на 10:00. Сейчас работаем над этими рекомендациями", - отметил Лесовой
По его словам, МОН помогает снабжать школы техническими средствами для генерации электроэнергии.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"В крайних случаях будем возвращаться к смешанному или онлайн обучению в пиковых сложных периодах", - добавил министр.
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Напомним, Минобразования разработало рекомендации для заведений высшего, высшего и профессионально-технического образования по подготовке к новому 2024/2025 учебному году.
В частности, для учреждений высшего образования и профессионального высшего образования рекомендуется начать учебный 2024/2025 год в первой половине августа для всех претендентов, кроме первокурсников, а также использовать субботние дни как рабочие в теплые месяцы года.