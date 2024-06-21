Проблеми в енергетиці: чи почнуть школи навчальний рік раніше та як працюватимуть взимку

Міністерство освіти і науки не рекомендуватиме школам розпочинати новий 2024/2025 навчальний рік раніше. У разі погіршення ситуації в енергетиці учні можуть повернутися до змішаного або онлайн навчання, а уроки розпочинатимуться в 10:00.

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Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий на "Годині запитань до уряду" у Верховній Раді, відповідаючи на запитання про перебіг нового навчального року у зв'язку з проблемами в енергетиці.

Уроки з 10.00 та онлайн навчання

"Щодо шкіл. Ми не розпочинатимемо навчальний рік раніше. Ми працюватимемо з графіками занять там, де немає позмінного навчання, зміщуючи початок уроків у школах на 10:00. Зараз працюємо над цими рекомендаціями", - зазначив Лісовий.

За його словами, МОН допомагає забезпечувати школи технічними засобами для генерації електроенергії.

"У крайніх випадках повертатимемося до змішаного або онлайн навчання в пікових складних періодах", - додав Лісовий.

Українські студенти вчитимуться по суботах та почнуть навчальний рік із серпня

Нагадаємо, Міносвіти розробило рекомендації для закладів вищої, передвищої та професійно-технічної освіти щодо підготовки до нового 2024/2025 навчального року.

Зокрема для закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти рекомендується розпочати навчальний 2024/2025 рік у першій половині серпня для всіх претендентів, окрім першокурсників, а також використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року.