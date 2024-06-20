У Запорізькій області розпочали будівництво підземних шкіл (ФОТО)

У Запорізькій області почали роботу над спорудженням «підземних шкіл» - укриттів для 50 тисяч учнів.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, зважаючи на всі ризики прифронтової території, Рада оборони Запорізької області вирішила, що весь освітній процес має відбуватися в укриттях.

"Саме для цього і втілюємо масштабні проєкти. Розпочали будівництво на 5 локаціях", - зауважив Федоров.

Він уточнив, що головна мета проєкту - дати 50 тисяч учнів Запорізької області можливість навчатись офлайн.

Також Федоров показав роботи на одній з локацій, які розпочалися понад тиждень тому. Навчання у цій школі проходитиме у 2 зміни і 1000 дітей зможуть відвідувати школу.

Вартість будівництва становить понад 112 млн грн. Планується, що обʼєкт здадуть в експлуатацію у IV кварталі 2024 року.

"Це надскладно. Запоріжжя ще не виконувало такі масштабні проєкти у такі строки. Та ми докладемо максимум зусиль, щоб реалізувати проєкт у найкоротші терміни і з найвищою якістю, - наголосив Федоров.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України погодило перші проєкти Запорізької облдержадміністрації щодо будівництва п’яти підземних шкіл в області. Загальна сума субвенції від держави на ці проекти може сягнути 500 мільйонів гривень.

Навчання під землею

Нагадаємо, що першу в Україні підземну школу почали будувати у селищі Коротичі під Харковом. Вартість робіт становить майже 100 млн грн.

Крім того, під час тривог це укриття буде здатне вмістити людей із сусіднього дитсадка, офісів та інших закладів. Укриття матиме кілька приміщень, санітарні кімнати, 3 виходи, буде оснащене автономним джерелом електроенергії та здатне витримати пряме влучання ракети С-300.

Окрім цього, за повідомленням Радіо Свобода, 3 квітня міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що школу під землею побудували і в Індустріальному районі Харкова. Приміщення освітнього закладу має 20 класних кімнат, тут зможуть навчатися 600 дітей. Ще одну таку школу хочуть збудувати в одному з центральних районів міста.

Також у Харкові у вересні почали працювати класи для навчання школярів у метрополітені. Всього облаштовано кабінети для занять 60 класів. На станції метро дітей у супроводі педагога підвозитиме шкільний автобус (у місті для цього розробили 34 маршрути).

Окрім того, під землею у Харкові навчаються не лише школярі, а й дошкільнята. До дитячого садка в метро вже записали 650 дітей.

А в травні у Люботині Харківської області розпочала роботу в тестовому режимі перша підземна школа з укриттям найвищого класу безпеки, що розраховане на 400 людей.