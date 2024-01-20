У Харкові відкрили дитячий садок у метро (ФОТО)

Під землею у Харкові тепер навчаються не лише школярі, а й дошкільнята. До дитячого садка в метро вже записали 650 дітей.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов

"Ще рік тому перспектива офлайн-навчання в умовах війни у Харкові здавалася неможливою. А сьогодні ми не тільки проводимо звичайні уроки в стандартних класах, а й запускаємо метросадок для дошкільнят, до якого вже записалося 650 дітей - чверть усіх майбутніх першокласників, що перебувають у місті", - зазначив він.

За словами Терехова, метросадок працюватиме по суботах і неділях.

"Можливість долучитися була і є у всіх охочих. Критерій відбору - виключно вік", - підкреслив мер Харкова.

Він додав, що впевнений в успіху цього проєкту і пообіцяв найближчим часом поділитися планами з його розширення.

Нагадаємо, в Харкові у вересні почали працювати класи для навчання школярів у метрополітені. Всього облаштовано кабінети для занять 60 класів. На станції метро дітей у супроводі педагога підвозитиме шкільний автобус (у місті для цього розробили 34 маршрути).

У Харкові будують підземну школу

Першу підземну школу в Індустріальному районі Харкова планують відкрити у березні 2024 року. Ще одну таку школу хочуть збудувати в одному з центральних районів міста.

Її зведення коштувало близько 58 млн гривень.

За даними Терехова, у приміщенні в дві зміни зможуть навчатися близько 900 дітей.