Стало відомо, коли завершиться будівництво першої підземної школи в Харкові (ВІДЕО)

Першу підземну школу в Індустріальному районі Харкова планують відкрити у березні 2024 року. Ще одну таку школу хочуть збудувати в одному з центральних районів міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Він зауважив, що будівництво першої «підземної школи» в Індустріальному районі Харкова йде чітко за графіком, незважаючи на ворожі обстріли міста, морози і негоду.

Як повідомив очільник Харкова, сьогодні вже змонтовані всі бетонні конструкції, тож зараз робота закцентована на гідро- та теплоізоляції, проведенні систем каналізації, водогону та встановленні вентиляції.

"Підрядники обіцяють тримати заданий темп, щоб вже з березня місяця ми змогли навчати тут наших дітей і приступити до зведення наступної такої школи в одному з центральних районів міста", - підкреслив Терехов.

Нагадаємо, в Харкові у вересні почали працювати класи для навчання школярів у метрополітені. Всього облаштовано кабінети для занять 60 класів. На станції метро дітей у супроводі педагога підвозитиме шкільний автобус (у місті для цього розробили 34 маршрути).

Також у селищі Коротичі під Харковом будують підземну школу, яка здатна витримати пряме влучення ракети С-300. Вартість робіт становить майже 100 млн грн.

Що відомо про підземну школу в Харкові

У жовтні 2023 року Ігор Терехов оголосив, що тривають підготовчі роботи з будівництва підземної школи в Харкові. Її зведення коштувало близько 58 млн гривень.

Відкриття підземної школи планували у січні 2024 року. За даними Терехова, у приміщенні в дві зміни зможуть навчатися близько 900 дітей.