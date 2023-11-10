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В Україні будують першу підземну школу, яка здатна витримати влучення ракети С-300 (ФОТО)
У селищі Коротичі під Харковом будують першу в Україні підземну школу, яка здатна витримати пряме влучення ракети С-300. Вартість робіт становить майже 100 млн грн.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Створюємо на Харківщині безпечне освітнє середовище. Одне із запланованих укриттів вже будуємо в Коротичі Харківського району. Це фактично школа під землею, де зможуть навчатися діти", - зауважив Синєгубов.
За його словами, захисна споруда в Коротичі здатна одночасно вмістити близько 500 людей, що відповідає кількості учнів та педагогів, які перебувають у місцевій загальноосвітній школі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, під час тривог це укриття буде здатне вмістити людей із сусіднього дитсадка, офісів та інших закладів.
Укриття матиме кілька приміщень, санітарні кімнати, 3 виходи, буде оснащене автономним джерелом електроенергії та здатне витримати пряме влучання ракети С-300.
Вартість робіт становить 99,1 млн грн.
Нагадаємо, в Харкові у вересні почали працювати класи для навчання школярів у метрополітені. Всього облаштовано кабінети для занять 60 класів. На станції метро дітей у супроводі педагога підвозитиме шкільний автобус (у місті для цього розробили 34 маршрути).