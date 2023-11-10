В Україні будують першу підземну школу, яка здатна витримати влучення ракети С-300 (ФОТО)

У селищі Коротичі під Харковом будують першу в Україні підземну школу, яка здатна витримати пряме влучення ракети С-300. Вартість робіт становить майже 100 млн грн.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Створюємо на Харківщині безпечне освітнє середовище. Одне із запланованих укриттів вже будуємо в Коротичі Харківського району. Це фактично школа під землею, де зможуть навчатися діти", - зауважив Синєгубов.

За його словами, захисна споруда в Коротичі здатна одночасно вмістити близько 500 людей, що відповідає кількості учнів та педагогів, які перебувають у місцевій загальноосвітній школі.

Крім того, під час тривог це укриття буде здатне вмістити людей із сусіднього дитсадка, офісів та інших закладів.

Укриття матиме кілька приміщень, санітарні кімнати, 3 виходи, буде оснащене автономним джерелом електроенергії та здатне витримати пряме влучання ракети С-300.

Вартість робіт становить 99,1 млн грн.

Нагадаємо, в Харкові у вересні почали працювати класи для навчання школярів у метрополітені. Всього облаштовано кабінети для занять 60 класів. На станції метро дітей у супроводі педагога підвозитиме шкільний автобус (у місті для цього розробили 34 маршрути).