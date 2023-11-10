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Образование
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В Украине строят первую подземную школу, способную выдержать попадание ракеты С-300 (ФОТО)

В Украине строят первую подземную школу, способную выдержать попадание ракеты С-300 (ФОТО)
В Харьковской области строят первую в Украине школу под землей. Фото: www.facebook.com/synegubov.official

В поселке Коротичи под Харьковом строят первую в Украине подземную школу, способную выдержать прямое попадание ракеты С-300. Стоимость работ составляет около 100 млн грн.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Создаем в Харьковской области безопасную образовательную среду. Одно из запланированных укрытий уже строим в Коротыче Харьковского района. Это фактически школа под землей, где смогут учиться дети", - отметил Синегубов.

Фото 2 — В Украине строят первую подземную школу, способную выдержать попадание ракеты С-300 (ФОТО)

По его словам, защитное сооружение в Коротиче способно одновременно вместить около 500 человек, что соответствует количеству учащихся и педагогов, находящихся в местной общеобразовательной школе.

Фото 3 — В Украине строят первую подземную школу, способную выдержать попадание ракеты С-300 (ФОТО)

Кроме того, во время тревог это укрытие будет способно вместить людей из соседнего детсада, офисов и других заведений.

Укрытие будет иметь несколько помещений, санитарные комнаты, 3 выхода, будет оснащено автономным источником электроэнергии и способно выдержать прямое попадание ракеты С-300.

Фото 4 — В Украине строят первую подземную школу, способную выдержать попадание ракеты С-300 (ФОТО)

Стоимость работ составляет 99,1 млн грн.

Напомним, в Харькове в сентябре начали работать классы по обучению школьников в метрополитене. Всего оборудованы кабинеты для занятий 60 классов. На станции метро детей в сопровождении педагога будет подвозить школьный автобус (в городе для этого разработали 34 маршрута).

Автор:
Светлана Манько