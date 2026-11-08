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Украина решила пока не строить завод по производству чипов: на чем сосредоточится Минцифры

чипы
Украина решила покинуть строительство завода по производству чипов / Depositphotos

Украина пока не планирует строить завод с полным циклом производства микрочипов. На первом этапе Минцифры сосредоточится на развитии отдельных направлений микроэлектроники – дизайне чипов, программном обеспечении для их проектирования, тестирования и упаковки.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение dou.

По ее словам, создание полного цикла производства чипов в Украине является слишком сложной и капиталоемкой задачей. Для этого требуются современные технологии, специализированное оборудование, значительные инвестиции и достаточное количество квалифицированных специалистов.

Поэтому на первом этапе государство планирует развивать те направления, где у Украины уже есть потенциал быть конкурентной и интегрироваться в европейские и глобальные технологические цепи.

Среди приоритетных направлений Минцифры называет дизайн микроэлектроники, создание программного обеспечения для проектирования микросхем, тестирование готовых чипов и их упаковку.

Это означает, что сами кристаллы могут производиться на зарубежных фабриках, тогда как часть разработки, проверки и подготовки компонентов к использованию будет выполняться в Украине.

Отдельное направление – компоненты для дронов, средств связи, систем радиоэлектронной борьбы и другой военной техники.

В то же время, Минцифры не будет формировать государственный заказ на такие компоненты. Задача ведомства – создать условия, при которых украинские компании смогут разрабатывать необходимую продукцию и выходить с ней на рынок.

Украина готовит аналог европейского CHIPS Act

Минцифры также разработало рамочный законопроект для развития производства микроэлектроники в Украине. Документ связан с евроинтеграционными обязательствами и должен стать украинским аналогом европейского CHIPS Act.

Его цель – создать правила работы рынка, стимулировать производство микроэлектроники и компонентов внутри страны, уменьшать зависимость от внешних цепей поставки и привлекать инвестиции.

Законопроект планируется подготовить и зарегистрировать до конца 2026 года.

Ранее в стратегии цифрового развития инноваций говорилось о возможности создания в Украине мощностей по производству микросхем по технологическим нормам 180-130 нм. Один из вариантов предусматривал лицензирование готовой технологии, а строительство такой фабрики оценивалось в сумму до $1 млрд.

Напомним, еще в мае 2025 года Украина планировала наладить собственное производство микрочипов к 2035 году. Тогда в Минцифре заявляли о разработке комплексной стратегии отрасли, поиске международных партнеров и инвесторов для запуска национального производства.

Автор:
Татьяна Гойденко

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