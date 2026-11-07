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Подрядчик заявил об остановке работ на "Киевводоканале", Агентство восстановления отреагировало
Агентство восстановления организует инженерную защиту девяти объектов критической инфраструктуры "Киевводоканала". На семи из них работы уже начались, еще на двоих должны стартовать в ближайшее время. В то же время между Агентством и группой компаний Autostrada возник публичный спор по поводу участия компании в этих работах.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Ивана Федорова.
По словам Федорова, к работам на девяти объектах планируется привлечь не менее семи подрядных компаний. Это, по его словам, должно обеспечить необходимые темпы, качество работ и конкуренцию между исполнителями.
Глава Агентства сообщил, что еще около двух месяцев назад подрядчиков опрашивали о готовности приобщиться к защите объектов "Киевводоканала".
По его словам, тогда группа компаний Autostrada отказалась от участия.
Autostrada заявила, что работала без договора
По версии CEO Autostrada Максима Шкиля, в октябре 2026 года компания получила от руководства Агентства восстановление срочную задачу начать защиту объектов "Киевводоканала".
Он утверждает, что Autostrada начала работу без заключенных договоров и без подтвержденного финансирования. К проекту привлекли специалистов проектного института, приступили к геологическим и геодезическим исследованиям и мобилизовали производственные подразделения.
По словам Шкиля, 4 ноября компания получила устное указание остановить работы, а 5 ноября во время встречи с Федоровым подтвердили, что продолжать реализацию проектов не нужно.
После этого Autostrada сняла работников с объектов.
Агентство отрицает привлечение "запорожских компаний"
Шкиль также предположил, что работы могут быть переданы компаниям из Запорожья.
Федоров это возразил, заявив, что информация о привлечении запорожских компаний к защите объектов "Киевводоканала" не соответствует действительности.
Он также обратил внимание на выполнение Autostrada других обязательств. По словам Федорова, во время проверки подготовки к зимнему содержанию дорог в ряде регионов компания продемонстрировала одни из самых плохих показателей. В частности, запасы технической соли составляли 48% необходимого объема.
Глава Агентства подчеркнул, что приоритетом должна оставаться своевременная защита критической инфраструктуры, конкуренция между подрядчиками и выполнение уже взятых обязательств.
Напомним, в 2026 году на реализацию планов устойчивости критической инфраструктуры предусмотрено 67,6 млрд. грн. В настоящее время инженерную защиту обустраивают на 601 критическом объекте, в том числе на объектах тепло- и водоснабжения.