Підрядник заявив про зупинку робіт на “Київводоканалі”, Агентство відновлення відреагувало

Агентство відновлення організовує інженерний захист дев’яти об’єктів критичної інфраструктури “Київводоканалу”. На семи з них роботи вже розпочалися, ще на двох мають стартувати найближчим часом. Водночас між Агентством та групою компаній Autostrada виникла публічна суперечка щодо участі компанії у цих роботах.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Івана Федорова.

За словами Федорова, до робіт на дев’яти об’єктах планують залучити щонайменше сім підрядних компаній. Це, за його словами, має забезпечити необхідні темпи, якість робіт та конкуренцію між виконавцями.

Очільник Агентства повідомив, що ще близько двох місяців тому підрядників опитували щодо готовності долучитися до захисту об’єктів “Київводоканалу”.

За його словами, тоді група компаній Autostrada від участі відмовилася.

Autostrada заявила, що працювала без договору

За версією CEO Autostrada Максима Шкіля, у жовтні 2026 року компанія отримала від керівництва Агентства відновлення термінове завдання розпочати захист об’єктів “Київводоканалу”.

Він стверджує, що Autostrada почала роботи без укладених договорів та без підтвердженого фінансування. До проєкту залучили спеціалістів проєктного інституту, розпочали геологічні й геодезичні дослідження та мобілізували виробничі підрозділи.

За словами Шкіля, 4 листопада компанія отримала усну вказівку зупинити роботи, а 5 листопада під час зустрічі з Федоровим їй підтвердили, що продовжувати реалізацію проєктів не потрібно.

Після цього Autostrada зняла працівників з об’єктів.

Агентство заперечує залучення “запорізьких компаній”

Шкіль також припустив, що роботи можуть передати компаніям із Запоріжжя.

Федоров це заперечив, заявивши, що інформація про залучення запорізьких компаній до захисту об’єктів “Київводоканалу” не відповідає дійсності.

Він також звернув увагу на виконання Autostrada інших зобов’язань. За словами Федорова, під час перевірки підготовки до зимового утримання доріг у низці регіонів компанія продемонструвала одні з найгірших показників. Зокрема, запаси технічної солі становили 48% від необхідного обсягу.

Голова Агентства наголосив, що пріоритетом має залишатися своєчасний захист критичної інфраструктури, конкуренція між підрядниками та виконання вже взятих зобов’язань.

Нагадаємо, у 2026 році на реалізацію планів стійкості критичної інфраструктури передбачено 67,6 млрд грн. Наразі інженерний захист облаштовують на 601 критичному об’єкті, зокрема на об’єктах тепло- та водопостачання.