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В Україні захищають 601 критичний об’єкт: на плани стійкості передбачили 67,6 млрд грн

В Україні захищають 601 критичний об’єкт
В Україні захищають 601 критичний об’єкт

У 2026 році з державного бюджету на реалізацію планів стійкості передбачено 67,6 млрд грн. Інженерний захист облаштовують на 601 критичному об’єкті, а загальний рівень виконання робіт уже становить 72%.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника.

За словами міністра, йдеться про захист підстанцій, об’єктів тепло- та водопостачання. Наразі вже збудовано 109 захисних споруд.

Паралельно реалізуються 343 проєкти розподіленої теплової генерації загальною потужністю майже 3,2 ГВт. Об’єкти планують вводити в експлуатацію поетапно.

Водопостачання для 10 млн людей

У сфері водопостачання реалізується 30 проєктів у 14 регіонах України. Вони охоплюють близько 10 млн людей.

За словами Калашника, головне завдання таких проєктів – зберегти базові послуги для населення та забезпечити їх швидке відновлення після російських атак.

Окремо міністр зупинився на Києві. Держава фінансує половину вартості міського плану стійкості, а також безпосередньо виконує частину робіт із захисту критичної інфраструктури та створення резервних джерел теплопостачання.

Вантажі переорієнтовують на Дунай

Через погіршення безпекової ситуації у Чорному морі суттєво скоротилася робота портів Великої Одеси.

Щоб зберегти можливості для українського експорту, частину вантажів переорієнтовують на дунайські порти та західні прикордонні переходи.

Україна разом із партнерами працює над збільшенням пропускної спроможності цих маршрутів та залученням фінансування для портового флоту і перевантажувального обладнання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві планують будівництво резервних переправ через Дніпро на випадок пошкодження наявних мостів. Серед швидких рішень розглядають насипні дамби з понтонними переправами, які мають допомогти зберегти транспортне сполучення між берегами столиці.

Автор:
Тетяна Гойденко

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