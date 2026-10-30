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В Україні збудують 21 альтернативну мостову переправу: перші запрацюють на початку 2027 року

В Україні збудують 21 альтернативну мостову переправу
В Україні збудують 21 альтернативну мостову переправу

В Україні планують побудувати 21 альтернативну мостову переправу через річки, зокрема через Дніпро. У Києві роботи вже розпочалися, а перші об'єкти мають запрацювати на початку 2027 року.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Суспільного".

Про плани повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

За його словами, для забезпечення стабільного транспортного сполучення уряд затвердив проєкт, який дозволяє прискорити будівництво альтернативних мостових переправ.

Реалізацію проєкту взяла на себе центральна влада. Переправи мають забезпечувати резервне транспортне сполучення у разі пошкодження або неможливості використання основних мостів.

У Києві підготовчі та будівельні роботи вже розпочалися. Перші альтернативні переправи планують ввести в роботу на початку наступного року.

Нагадаємо, на початку жовтня повідомлялося, що у Києві почнуть будувати резервні переправи через Дніпро на випадок пошкодження наявних мостів. Тоді йшлося про насипні дамби з понтонними переправами, які мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності чинних мостів. Будувати такі об'єкти планували не лише у столиці, а й в інших регіонах України.

Автор:
Тетяна Гойденко

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