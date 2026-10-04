Тунелі під річкою: у Києві планують розпочати будівництво резервних переправ через Дніпро

У Києві планують розпочати будівництво кількох насипних дамб із понтонними переправами через Дніпро із наступного тижня на випадок пошкодження наявних мостів. У перспективі розглядають і будівництво тунелю під річкою. Роботи можуть тривати до трьох місяців, а переправи мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності нинішніх мостів.

Як пише Dilo, про це в інтерв’ю "Суспільному" розповів міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Микола Калашник.

Альтернативні способи сполучення берегів Дніпра

В уряді наразі розглядають швидкий варіант, як з'єднати правий і лівий береги Києва, якщо основні мости будуть пошкоджені.

Одним зі швидких рішень мають стати насипні дамби з понтонними переправами. За словами Калашника, підготовчі роботи вже розпочали, а будівництво планують розгорнути найближчим часом. Він розповів, що нещодавно відбулася нарада у президента, де всі відомства отримали завдання. До процесу залучили профільне міністерство, Агентство відновлення та військових.

"Зараз тривають підготовчі роботи, і найближчим часом розпочнуться будівельні. Буде залучення всієї інфраструктури для того, щоб відсоток прохідності був максимальним. У нас у середньому близько 600 тисяч автомобілів перетинають лівий і правий береги протягом доби. І завдання — зберегти цю пропускну здатність. Тому визначені, відповідно, локації, де буде розпочато будівництво", — зауважив міністр.

Він додав, що подібні резервні переправи планують будувати не лише в Києві, а й в інших регіонах країни, і не тільки на Дніпрі. Крім того, розглядають і будівництво швидкоспоруджуваних бетонних конструкцій або тунель під річкою. Проте це коштуватиме десятки мільярдів гривень, тому реалізувати такі проєкти можна буде лише за гроші іноземних партнерів та інвесторів.

Калашник наголосив, що пріоритетом залишається збереження нинішніх мостів. За його словами, для цього "залучено максимальну кількість техніки", а робота в цьому напрямку передбачає кілька етапів: захист від ураження, посилення конструкцій, швидке відновлення у разі пошкодження та створення резервної мостової інфраструктури.

"Перша черга – не допустити враження. Друга частина – забезпечити захист. Третя – швидке відновлення. І четверте – прийняти рішення щодо альтернативних резервних переправ", – підкреслив міністр.

Спорудити тунель під річкою

До речі, тунелі під Дніпром у Києві вже намагалися будувати, ще у 1930-х. Напередодні Другої світової в столиці розгорнули "Будівництво №1", відоме як "сталінське метро". Планували прокласти два тунелі з Оболоні на сучасну Троєщину та з Жукового острова на Осокорки. Роботи так і не закінчили.

Загалом, спорудити тунель під річкою цілком реально. Усе впирається лише у складну гідрогеологію Києва та мільярдні бюджети.

Росія почала бити по мостах у Києві

Нагадаємо, що раніше росіяни били по Південному мосту в Києві. Уперше це відбулося вдень 1 жовтня — окупанти атакували опорну частину мосту. Увечері росіяни вдарили по мосту повторно — тоді було пошкоджено дорожнє полотно, мостову опору, відбійник та загородження метрополітену.

Близько 5-ї години ранку 2 жовтня росіяни знову атакували Південний міст. Через це у столиці перекрили Південний міст, міст Патона і міст Метро для громадського транспорту — рух здійснюється через Дарницький.

Міст потрапив під удар і ввечері 2 жовтня.

А зранку 3 жовтня росіяни дроном вдарили по Північному мосту в Києві — пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Унаслідок удару постраждали двоє людей. Одному постраждалому надали допомогу на місці, іншого шпиталізували.

У зв’язку з атаками під час повітряної тривоги рух транспорту будуть обмежувати на Південному та Подільсько-Воскресенському мостах, але на 15 хвилин. Інші працюватимуть без обмежень.