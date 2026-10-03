У Києві два мости перекриватимуть під час тривоги

У Києві оновили порядок руху транспорту мостами через Дніпро під час повітряної тривоги. Обмеження діятимуть на Південному та Подільсько-Воскресенському мостах, тоді як Північним, Дарницьким, мостом Патона та мостом Метро транспорт зможе рухатися без обмежень.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення КМДА.

На Південному мосту рух із лівого на правий берег під час тривоги здійснюватиметься без обмежень. У напрямку з правого на лівий берег проїзд перекриватимуть на 15 хвилин після оголошення повітряної тривоги, після чого рух відновлюватимуть.

Заїхати на Південний міст у напрямку лівого берега можна буде зі сторони Столичного та Наддніпрянського шосе, а також автовокзалу "Видубичі".

На Подільсько-Воскресенському мосту рух в обох напрямках припинятимуть на 15 хвилин як після оголошення, так і після відбою повітряної тривоги. Після цього проїзд відновлюватимуть у повному обсязі.

Північний і Дарницький мости, міст Патона та міст Метро працюватимуть без обмежень.

Нагадаємо, раніше у Києві вже змінювали режим руху мостами під час повітряних тривог. Тоді для Південного та Подільського мостів передбачали технологічні перекриття тривалістю 30 хвилин.