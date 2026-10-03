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Дата публікації

Державні шахти передадуть Фонду держмайна: для них шукатимуть приватних інвесторів

уранова шахта
Державні шахти передадуть Фонду держмайна / Depositphotos

Кабінет міністрів вирішив передати 12 єдиних майнових комплексів державних підприємств зі сфери управління Міненерго до Фонду державного майна України. Для державних шахт планують шукати приватних інвесторів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Серед підприємств, які передадуть Фонду держмайна, – ДП "Львіввугілля", ДП "Волиньвугілля", ДП "Укрвугілля", а також підприємства, які наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Після передачі активів Міненерго та Фонд держмайна мають розпочати пошук приватних інвесторів для державних шахт.

За словами Шмигаля, мета такого кроку – підвищити ефективність державного вуглевидобутку, залучити приватні інвестиції та покращити фінансовий стан галузі.

Водночас Міненерго планує зберегти державну підтримку шахтарів та соціальні гарантії, зокрема можливість бронювання працівників.

Відповідні бюджетні запити міністерство направило до Міністерства фінансів та включило до проєкту державного бюджету на 2027 рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міненерго готує державні шахти до приватизації та передачі Фонду державного майна, після чого для перспективних підприємств планували шукати приватних інвесторів.

Автор:
Тетяна Гойденко

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