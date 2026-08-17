Міненерго готує державні шахти до приватизації

Міненерго готує державні вугледобувні підприємства до передачі Фонду державного майна та подальшої приватизації. Влада розраховує знайти для шахт приватних інвесторів, тоді як збиткові підприємства, які вже ліквідують, закриватимуть окремо.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

Заступниця міністра енергетики Валентина Москаленко повідомила, що відповідні пропозиції вже включили до напрацювань Міненерго для програми дій уряду.

За її словами, міністерство працює над підготовкою всіх державних вугільних підприємств до передачі ФДМ, після чого для них планують шукати приватних інвесторів.

Окремо триває ліквідація двох шахт — "Шахти №9" у Волинській області та шахти "Надія" на Львівщині. Міненерго та Міністерство фінансів, за словами Москаленко, узгодили фінансування для погашення заборгованості із зарплат, компенсацій за невикористані відпустки та інших виплат працівникам.

Проєкти ліквідації цих підприємств уже підготовлені, кошти на виконання необхідних робіт передбачені. Працівники, які вирішили перейти на інші підприємства, вже отримали таку можливість.

Водночас невирішеною залишається проблема боргів ДП "Львіввугілля". Москаленко зазначила, що заборгованість продовжує залишатися на державних шахтах і потребує окремого рішення.

Фактично держава продовжує курс на скорочення своєї участі у вуглевидобутку: підприємства, які можуть зацікавити інвесторів, планують приватизувати, а неперспективні шахти — ліквідовувати.

Нагадаємо, ще в березні Міненерго заявляло про намір передати шахти на приватизацію. Тоді йшлося про підприємства "Львіввугілля", "Волиньвугілля" та "Добропіллявугілля-видобуток", а шахти "Надія" і №9 "Нововолинська" планували трансформувати як неперспективні для подальшого видобутку.