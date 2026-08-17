Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,71

+0,01

EUR

51,71

+0,15

Готівковий курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,95

51,75

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Міненерго готує державні шахти до приватизації

шахта
Міненерго готує державні шахти до приватизації / Depositphotos

Міненерго готує державні вугледобувні підприємства до передачі Фонду державного майна та подальшої приватизації. Влада розраховує знайти для шахт приватних інвесторів, тоді як збиткові підприємства, які вже ліквідують, закриватимуть окремо.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

Заступниця міністра енергетики Валентина Москаленко повідомила, що відповідні пропозиції вже включили до напрацювань Міненерго для програми дій уряду.

За її словами, міністерство працює над підготовкою всіх державних вугільних підприємств до передачі ФДМ, після чого для них планують шукати приватних інвесторів.

Окремо триває ліквідація двох шахт — "Шахти №9" у Волинській області та шахти "Надія" на Львівщині. Міненерго та Міністерство фінансів, за словами Москаленко, узгодили фінансування для погашення заборгованості із зарплат, компенсацій за невикористані відпустки та інших виплат працівникам.

Проєкти ліквідації цих підприємств уже підготовлені, кошти на виконання необхідних робіт передбачені. Працівники, які вирішили перейти на інші підприємства, вже отримали таку можливість.

Водночас невирішеною залишається проблема боргів ДП "Львіввугілля". Москаленко зазначила, що заборгованість продовжує залишатися на державних шахтах і потребує окремого рішення.

Фактично держава продовжує курс на скорочення своєї участі у вуглевидобутку: підприємства, які можуть зацікавити інвесторів, планують приватизувати, а неперспективні шахти — ліквідовувати.

Нагадаємо, ще в березні Міненерго заявляло про намір передати шахти на приватизацію. Тоді йшлося про підприємства "Львіввугілля", "Волиньвугілля" та "Добропіллявугілля-видобуток", а шахти "Надія" і №9 "Нововолинська" планували трансформувати як неперспективні для подальшого видобутку.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності