Росія атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині: загинув працівник

17 серпня російські безпілотники масовано атакували одну з шахт ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок удару загинув працівник підприємства, ще один отримав поранення, інфраструктура шахти суттєво пошкоджена.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Пораненому працівнику надали медичну допомогу. Про його стан у компанії не повідомили.

Внаслідок атаки інфраструктура підприємства зазнала суттєвих пошкоджень. Масштаби руйнувань та інші наслідки удару наразі уточнюються.

Нагадаємо, на початку липня Росія вже атакувала шахтоуправління ДТЕК на Дніпропетровщині. Тоді загинув працівник охоронної служби, ще п'ятеро людей були поранені, а з підземних виробок евакуювали 86 шахтарів.