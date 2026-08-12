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ДТЕК зупинив роботу газового об’єкта після російського удару

ТЕС ДТЕК
Через атаку РФ на Полтавщині припинили видобуток газу / ДТЕК

Компанія ДТЕК “Нафтогаз” була змушена зупинити роботу одного зі своїх газовидобувних об'єктів у Полтавській області через черговий удар військ РФ по енергетичній інфраструктурі.

Як пише Delo.ua,  про це повідомила пресслужба компанії.

"Сьогодні ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК "Нафтогаз". Внаслідок атаки роботу об’єкта газовидобутку на Полтавщині зупинено", — зазначили у компанії.

Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Нагадаємо, 30 червня у Дніпропетровській області внаслідок ворожої атаки було пошкоджено енергетичні об’єкти компанії ДТЕК. Через це частина родин прифронтової зони залишилася без світла.

Автор:
Тетяна Бесараб

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