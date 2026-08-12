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Під Києвом продають величезну полуничну ферму з власними теплицями за $11 млн

На Київщині продають готовий ягідний бізнес
На Київщині продають готовий ягідний бізнес / Inventure

У Бучанському районі Київської області виставили на продаж 100% частки діючого агропідприємства з промислового вирощування полуниці. Вартість активу площею 90 га з 10 га сучасних теплиць оцінили в $11 млн (€9,8 млн).

Як пише Delo.ua, про це інформує Inventure.

Підприємство, засноване у 2017 році, розташоване в селі Вишняки Бородянської селищної громади. Про це свідчать дані комерційної пропозиції для інвесторів.

Тепличні потужності

До складу комплексу входить приватна земельна ділянка площею 90 га (цільове призначення — для ведення особистого селянського господарства).

Безпосередньо під теплицями розташовано 10 га, решта 80 га доступні для розширення агробізнесу або зведення нової інфраструктури.

Завдяки закритому ґрунту сезон збору ягід на підприємстві подовжується до 6–7 місяців на рік.

Виробничі показники

Господарство працює за стандартами GLOBALG.A.P. і використовує малооб’ємний гідропонний метод у субстраті з кокосового волокна.

На майданчику діють автоматизовані системи зрошення й фертигації, а також IT-система обліку, що дозволяє контролювати шлях ягоди від куща до роздрібної мережі.

  • Виробнича потужність: близько 1 000 тонн полуниці на рік;
  • Рентабельність виробництва: оцінюється у 25–50%.

Склади та комунікації

Об'єкт має розвинену автономну інфраструктуру:

  • склад готової продукції (450 кв. м) із холодильником на 50 тонн та камерою шокового охолодження;
  • адмінбудівля (400 кв. м), їдальня (300 кв. м), майстерня та два гуртожитки для персоналу (по 420 кв. м);
  • власна електропідстанція на 250 кВт та три свердловини (дебіт 65 куб. м, довжина внутрішніх водопровідних мереж — 85 км);
  • асфальтовані під'їзди, залізобетонні внутрішні дороги (навантаження до 30 т), дві парковки на 7 500 кв. м, периметральна огорожа (4 км), 80 камер відеонагляду, озеро та зона відпочинку.
Фото 2 — Під Києвом продають величезну полуничну ферму з власними теплицями за $11 млн
Фото 3 — Під Києвом продають величезну полуничну ферму з власними теплицями за $11 млн
Фото 4 — Під Києвом продають величезну полуничну ферму з власними теплицями за $11 млн
Фото 5 — Під Києвом продають величезну полуничну ферму з власними теплицями за $11 млн
Фото 6 — Під Києвом продають величезну полуничну ферму з власними теплицями за $11 млн

Нагадаємо, у Фастівському районі Київської області виставлено на продаж 100% частки діючого виробничого бізнесу — крафтового пивоварного заводу Makarska Pivovarnya (Makar Beer). Вартість об'єкта оцінена у $1,45 млн.

Автор:
Тетяна Бесараб

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