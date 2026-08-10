Діючий пивоварний завод під Києвом продають за $1,45 млн разом із барами й брендом

У Фастівському районі Київської області виставлено на продаж 100% частки діючого виробничого бізнесу — крафтового пивоварного заводу Makarska Pivovarnya (Makar Beer). Вартість об'єкта оцінена у $1,45 млн.

Як пише Delo.ua, про це інформує Inventure.

Підприємство введено в експлуатацію 8 років тому. За даними продавця, завод повністю комплектований, має всі необхідні ліцензії, дозвільну документацію та сертифікацію для виробництва пива в Україні і не потребує додаткових інвестицій.

Основні параметри виробничого комплексу:

Нерухомість та земля: приватизована земельна ділянка площею 17 соток, загальна площа виробничих та складських приміщень — 1500 м².

приватизована земельна ділянка площею 17 соток, загальна площа виробничих та складських приміщень — 1500 м². Виробнича потужність: до 80 тонн пива на місяць.

до 80 тонн пива на місяць. Технологічний цикл: повний цикл виробництва (варильне відділення, ЦКТ, лагерні танки, система водопідготовки, обладнання для санобробки, лінія розливу в кеги та скляну пляшку).

повний цикл виробництва (варильне відділення, ЦКТ, лагерні танки, система водопідготовки, обладнання для санобробки, лінія розливу в кеги та скляну пляшку). Потенціал розширення: є можливість встановлення лінії пастеризації для збільшення термінів придатності та розширення асортименту.

До складу лота також входять права на бренд Makar Beer разом із налагодженою дистрибуцією по всій території України та двома діючими фірмовими барами в Києві.

Окрім цього, об'єкт володіє значним туристично-рекреаційним потенціалом, оскільки пивоварня розташована в мальовничій зоні біля озера та соснового лісу.

На території комплексу розташований історичний млин, побудований у 1905 році поміщиком Хаєцьким, що додає об'єкту унікальності та відкриває перспективи розвитку туристичного або ресторанного напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що виноробний завод на Одещині виставили на повторний аукціон після того, як стартова ціна "Котовського виноробного заводу" впала вдвічі.