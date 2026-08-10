Підготовка до зими: Енергетичний штаб оцінив баланси газу та електроенергії

Сьогодні, 10 серпня, на засіданні Енергетичного штабу розглянули прогнозні баланси газу та електроенергії. Оцінку проводили з урахуванням кількох можливих сценаріїв проходження зимового періоду.

Як пише Delo.ua, про це повідомив глава уряду Сергій Корецький.

Прем’єр заявив, що на засіданні Енергетичного штабу заслухав доповіді міністра енергетикиДениса Шмигаля, а також керівників"Нафтогазу","Укренерго","Енергоатому", "Укргідроенерго","Центренерго",ДТЕК,"Оператора ГТС".

Під час зустрічі проаналізували перебіг ремонтних робіт на об'єктах генерації та хід спорудження додаткових захисних конструкцій.

Ключові завдання

"Сфокусував усіх на пріоритетах — захисті об'єктів критичної інфраструктури та створенні резервних запасів пального й обладнання для швидкого відновлення пошкоджених об'єктів", — зазначив Корецький.

Учасники засідання визначили напрямки, де необхідно пришвидшити виконання робіт з огляду на інтенсивність російських обстрілів. За підсумками штабу надано відповідні доручення, координацію та контроль за виконанням яких покладено на Міністерство енергетики.

НагадаємоРаніше повідомлялося, що в Україні триває підготовка до нового опалювального сезону. Станом на 1 серпня необхідні роботи виконано у 83 553 житлових будинках, що становить майже 60% від запланованого обсягу.