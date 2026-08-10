Опалювальний сезон: Україна підготувала до зими майже 60% житлового фонду

Попри щоденні російські обстріли та атаки на об'єкти критичної інфраструктури, в Україні триває підготовка до нового опалювального сезону. Станом на 1 серпня необхідні роботи виконано у 83 553 житлових будинках, що становить майже 60% від запланованого обсягу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Підготовка до зими охоплює комплекс заходів для забезпечення безперебійної роботи систем тепло-, водо- та електропостачання, а також готовність громад до можливих надзвичайних ситуацій.

Наразі в країні вже зроблено:

Житловий фонд та соціальна сфера: підготовлено понад 83 тисячі житлових будинків, відремонтовано понад 6,2 тис. покрівель та оновлено інженерні мережі. Майже на 63% підготовлено заклади освіти, охорони здоров'я та дитячі садки.

Тепло- та водопостачання: роботи проведено на понад 60% котелень, до експлуатації готові понад 10,4 тис. км теплових мереж. Також відремонтовано майже 1 тис. км водопровідних і каналізаційних мереж.

Ресурсне забезпечення: громади продовжують накопичувати запаси палива, а дорожні служби підготували понад 3,2 тис. одиниць спецтехніки та майже 1 млн тонн протиожеледних матеріалів.

Роботи з підготовки життєзабезпечення громад тривають у всіх регіонах країни.

Нагадаємо, раніше уряд спрямував понад 67 млрд грн на підготовку до опалювального сезону в межах реалізації планів стійкості громад. Загальний бюджет відповідної програми на 2026 рік становить понад 112 млрд грн.