Revolut отримав ліцензію у Франції: які країни будуть наступними

Revolut Bank SA отримав повну банківську ліцензію у Франції після оцінки французького регулятора ACPR та Європейського центрального банку. Спочатку нова структура обслуговуватиме клієнтів у Франції, а згодом її роботу планують поширити на інші країни Західної Європи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Revolut.

Рішення про видачу ліцензії офіційно ухвалила Рада керівних органів ЄЦБ.

Після запуску у Франції Revolut Bank SA планує поступово розширити обслуговування на Німеччину, Ірландію, Італію, Португалію та Іспанію.

Водночас литовський Revolut Bank UAB продовжить обслуговувати решту Європейської економічної зони. Таким чином, група працюватиме в Європі через два банківські центри, які перебуватимуть під наглядом відповідних національних регуляторів та ЄЦБ.

Revolut також планує у 2027 році відкрити штаб-квартиру свого західноєвропейського напряму в Парижі.

Наразі компанія обслуговує близько 30 млн клієнтів у Західній Європі. За даними Revolut, протягом 2025 року їхня кількість збільшилася майже на 8 млн.

Revolut в Україні

На початку лютого 2025 року у Revolut заявили, що українці зможуть відкрити європейський рахунок сервісу та отримати доступ до сучасних фінпослуг, зокрема миттєвих і безкоштовних переказів між користувачами застосунку. Спектр послуг був обмежений, оскільки Revolut не мав відповідної ліцензії.

НБУ 27 лютого 2025 року заявив, що Revolut Bank UAB, зареєстрований у Литві, може працювати в Україні лише після отримання банківської ліцензії або відкриття філії з дозволу НБУ, відповідно до законодавства. Будь-який із цих варіантів вимагає дозволу НБУ, який оцінює ділову репутацію, фінансовий стан і бізнес-модель заявника.

Проти виходу на український ринок Revolut без отримання ліцензії виступав monobank – найбільший український необанк, другий за кількістю роздрібних карткових клієнтів в Україні.

З 22 лютого 2026 року Revolut ухвалила рішення припинити надавати послуги та обслуговувати банківські рахунки клієнтів – резидентів України, відкриті через Revolut Bank UAB.