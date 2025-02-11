Revolut дозволив українцям відкривати рахунки та здійснювати перекази: що відомо

Revolut розширює перелік послуг для українців, запускає нову благодійну ініціативу та представляє ексклюзивний дизайн картки “Чисте небо”.

Про це інформує пресслужба фінансового сервісу Revolut.

Українці зможуть відкрити європейський рахунок Revolut та отримати доступ до сучасних фінансових послуг, зокрема миттєвих і безкоштовних переказів між користувачами застосунку.

Компанія пропонує вигідні тарифи, що дозволяють легко переказувати, обмінювати та витрачати кошти у понад 30 валютах по всьому світу без значних комісій, зазначає пресслужба.

Що значить ідентифікація через "Дію"

Для забезпечення високого рівня безпеки Revolut використовує ідентифікацію через "Дію".

Користувачеві потрібно підтвердити надсилання копії цифрової ID-картки або закордонного паспорта. Для цього необхідно мати активований Дія.Підпис та пройти швидку фотоперевірку.

Деталі

Клієнти Revolut у Великій Британії, Європейській економічній зоні (ЄЕЗ) та Україні можуть замовити дебетову картку з ексклюзивним дизайном — "Чисте небо".

Користувачі у Великій Британії та ЄЕЗ отримають картку за символічну пожертву у 5 фунтів стерлінгів або євро, тоді як в Україні її можна замовити безкоштовно.

Revolut також планує подвоїти суму зібраних пожертв, додавши від себе кошти (до 200 тисяч фунтів стерлінгів) на благодійність.

Усі зібрані кошти будуть передані партнерській благодійній організації Revolut — UK for UNHCR, яка надає допомогу вимушеним переселенцям та біженцям як в Україні, так і за її межами.

Про Revolut

Revolut — це міжнародний фінансовий сервіс, заснований у 2015 році. Компанія пропонує широкий спектр фінансових послуг, включаючи безкоштовні банківські рахунки, обмін валют, інвестиції, криптовалюту та страхування. Revolut відзначається інноваційним підходом до банківських послуг, завдяки якому зуміла завоювати популярність у багатьох країнах світу.

Засновниками Revolut є Микола Сторонський і Владислав Яценко. Владислав Яценко, українець, є технічним директором компанії, а Микола Сторонський виконує роль генерального директора.

Revolut отримав ліцензію від Британського регулятора фінансових послуг, Управління фінансового нагляду (FCA), у 2016 році. Ця ліцензія дозволила Revolut надавати фінансові послуги у Великій Британії та розширити свою діяльність на інші ринки.

Станом на сьогодні понад 700 тисяч українців на території Великобританії та ЄЕЗ користуються послугами Revolut. З 2022 року понад мільярд євро було надіслано в Україну за допомогою Revolut — більшість коштів надходила з Німеччини, Великобританії, Ірландії, Польщі та Нідерландів.

Нагадаємо, нещодавно Revolut оголосила, що тепер її застосунок доступний українською мовою.