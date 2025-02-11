Revolut разрешил украинцам открывать счета и совершать переводы: что известно

Revolut расширяет список услуг для украинцев, запускает новую благотворительную инициативу и представляет эксклюзивный дизайн карты "Чистое небо".

Об этом сообщает пресс-служба финансового сервиса Revolut.

Украинцы смогут открыть европейский счет Revolut и получить доступ к современным финансовым услугам, в частности, мгновенным и бесплатным переводам между пользователями приложения.

Компания предлагает выгодные тарифы, позволяющие легко переводить, обменивать и тратить средства более чем в 30 валютах по всему миру без значительных комиссий, отмечает прессслужба.

Что значит идентификация через "Дію"

Для обеспечения высокого уровня безопасности Revolut использует идентификацию через "Дію".

Пользователю необходимо подтвердить отправку копии цифровой ID-карты или загранпаспорта. Для этого необходимо иметь активированное Дія. Підпис и пройти быструю фотопроверку.

Подробности

Клиенты Revolut в Великобритании, Европейской экономической зоне (ЕЭС) и Украине могут заказать дебетовую карту с эксклюзивным дизайном — "Чистое небо".

Пользователи в Великобритании и ЕЭЗ получат карту за символическое пожертвование в 5 фунтов стерлингов или евро, в то время как в Украине ее можно заказать бесплатно.

Revolut также планирует удвоить сумму собранных пожертвований, добавив от себя денежные средства (до 200 тысяч фунтов стерлингов) на благотворительность.

Все собранные средства будут переданы партнерской благотворительной организации Revolut — UK for UNHCR, которая оказывает помощь вынужденным переселенцам и беженцам как в Украине, так и за ее пределами.

О Revolut

Revolut – это международный финансовый сервис, основанный в 2015 году. Компания предлагает широкий спектр финансовых услуг, включая бесплатные банковские счета, обмен валют, инвестиции, криптовалюту и страхование. Revolut отличается инновационным подходом к банковским услугам, благодаря которому смогла завоевать популярность во многих странах мира.

Основателями Revolut есть Николай Сторонский и Владислав Яценко. Владислав Яценко, украинец, технический директор компании, а Николай Сторонский выполняет роль генерального директора.

Revolut получил лицензию от Британского регулятора финансовых услуг, Управление финансового надзора (FCA) в 2016 году. Эта лицензия позволила компании Revolut предоставлять финансовые услуги в Великобритании и расширить свою деятельность на другие рынки.

На сегодняшний день более 700 тысяч украинцев на территории Великобритании и ЕЭС пользуются услугами Revolut. С 2022 года более миллиарда евро было направлено в Украину с помощью Revolut — большинство средств поступало из Германии, Великобритании, Ирландии, Польши и Нидерландов.

Напомним, недавно Revolut объявила, что теперь ее приложение доступно на украинском языке.